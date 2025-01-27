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Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:50 27.01.2025 (обновлено: 10:52 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/volodin-1995657451.html
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2025
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности
Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:50:00+03:00
2025-01-27T10:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
вячеслав володин
госдума рф
юнеско
великая отечественная война (1941-1945)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сегодня 80-я годовщина освобождения нашими войсками концентрационного лагеря Освенцим и Международный день памяти жертв Холокоста. Мы скорбим обо всех людях, подвергнутых пыткам и убитых в период Второй мировой войны. Холокост – чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности. Ему нет никакого оправдания, не может быть прощения", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись, сохранить правду о событиях тех лет, передать ее детям и внукам. "Наш общий долг – бороться с любыми проявлениями нацизма. Не допускать попыток переписать историю", - заключил председатель ГД.
https://ria.ru/20250127/matvienko-1995627983.html
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html
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освенцим, вячеслав володин, госдума рф, юнеско, великая отечественная война (1941-1945), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности

Володин назвал холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Матвиенко призвала не забывать правду о Холокосте
Вчера, 08:38
"Сегодня 80-я годовщина освобождения нашими войсками концентрационного лагеря Освенцим и Международный день памяти жертв Холокоста. Мы скорбим обо всех людях, подвергнутых пыткам и убитых в период Второй мировой войны. Холокост – чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности. Ему нет никакого оправдания, не может быть прощения", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись, сохранить правду о событиях тех лет, передать ее детям и внукам.
"Наш общий долг – бороться с любыми проявлениями нацизма. Не допускать попыток переписать историю", - заключил председатель ГД.
Советские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвенцимВячеслав ВолодинГосдума РФЮНЕСКОВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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