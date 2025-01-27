https://ria.ru/20250127/volodin-1995657451.html

Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности

Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2025

Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности

Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:50:00+03:00

2025-01-27T10:50:00+03:00

2025-01-27T10:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

освенцим

вячеслав володин

госдума рф

юнеско

великая отечественная война (1941-1945)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:181:1641:1104_1920x0_80_0_0_c3660f7408b1f59886acdf3aed73b252.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сегодня 80-я годовщина освобождения нашими войсками концентрационного лагеря Освенцим и Международный день памяти жертв Холокоста. Мы скорбим обо всех людях, подвергнутых пыткам и убитых в период Второй мировой войны. Холокост – чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности. Ему нет никакого оправдания, не может быть прощения", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись, сохранить правду о событиях тех лет, передать ее детям и внукам. "Наш общий долг – бороться с любыми проявлениями нацизма. Не допускать попыток переписать историю", - заключил председатель ГД.

https://ria.ru/20250127/matvienko-1995627983.html

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html

освенцим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освенцим, вячеслав володин, госдума рф, юнеско, великая отечественная война (1941-1945), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне