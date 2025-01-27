https://ria.ru/20250127/volodin-1995657451.html
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности - РИА Новости, 27.01.2025
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности
Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:50:00+03:00
2025-01-27T10:50:00+03:00
2025-01-27T10:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
освенцим
вячеслав володин
госдума рф
юнеско
великая отечественная война (1941-1945)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:181:1641:1104_1920x0_80_0_0_c3660f7408b1f59886acdf3aed73b252.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Холокост – это чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности, ему нет никакого оправдания, не может быть прощения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сегодня 80-я годовщина освобождения нашими войсками концентрационного лагеря Освенцим и Международный день памяти жертв Холокоста. Мы скорбим обо всех людях, подвергнутых пыткам и убитых в период Второй мировой войны. Холокост – чудовищное преступление фашистов и их пособников, которое не имеет срока давности. Ему нет никакого оправдания, не может быть прощения", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись, сохранить правду о событиях тех лет, передать ее детям и внукам. "Наш общий долг – бороться с любыми проявлениями нацизма. Не допускать попыток переписать историю", - заключил председатель ГД.
https://ria.ru/20250127/matvienko-1995627983.html
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995602922.html
освенцим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149668/07/1496680730_0:27:1641:1258_1920x0_80_0_0_c43533ea563f5aa8f84be2aea823c0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
освенцим, вячеслав володин, госдума рф, юнеско, великая отечественная война (1941-1945), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Освенцим, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Володин назвал холокост преступлением, не имеющим срока давности
Володин назвал холокост чудовищным преступлением, не имеющим срока давности