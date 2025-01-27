Володин призвал помнить о подвиге ленинградцев
Володин призвал чтить героев и помнить о подвиге ленинградцев
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Важно помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, которые сражались за будущее России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Санкт-Петербург в понедельник отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
18 января, 13:33
"27 января 1944 года была снята 872-дневная блокада Ленинграда, жертвами которой стало более миллиона человек. Это одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны... Важно делать все, чтобы не допустить повторения этой чудовищной трагедии. Защищать и передавать из поколения в поколение правду о событиях тех лет. Помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, сражавшихся за будущее нашей страны", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он также отметил, что жители осажденного города, несмотря на все испытания и лишения, продолжали трудиться на благо фронта, проявляя стойкость и истинную любовь к Родине.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.