https://ria.ru/20250127/volodin-1995634047.html

Володин призвал помнить о подвиге ленинградцев

Володин призвал помнить о подвиге ленинградцев - РИА Новости, 27.01.2025

Володин призвал помнить о подвиге ленинградцев

Важно помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, которые сражались за будущее России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:25:00+03:00

2025-01-27T09:25:00+03:00

2025-01-27T09:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

россия

санкт-петербург

вячеслав володин

госдума рф

санкт-петербургский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Важно помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, которые сражались за будущее России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Санкт-Петербург в понедельник отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "27 января 1944 года была снята 872-дневная блокада Ленинграда, жертвами которой стало более миллиона человек. Это одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны... Важно делать все, чтобы не допустить повторения этой чудовищной трагедии. Защищать и передавать из поколения в поколение правду о событиях тех лет. Помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, сражавшихся за будущее нашей страны", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он также отметил, что жители осажденного города, несмотря на все испытания и лишения, продолжали трудиться на благо фронта, проявляя стойкость и истинную любовь к Родине. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

https://ria.ru/20250127/matvienko-1995627983.html

ленинград

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, россия, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф, санкт-петербургский городской суд, 80-летие победы в великой отечественной войне