Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Путин: защитники Ленинграда оставили потомкам на века пример самоотверженности
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии награждения медалями "80 лет Победы" участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга
Владимир Путин выступает на церемонии награждения медалями "80 лет Победы" участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга
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С. ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
"Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осаждённого города. Они, наши ветераны, оставили своим потомкам на века вперёд пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу", - сказал Путин перед церемонией награждения.
Он отметил, что отдает дань уважения всем, кто геройски оборонял Ленинград, кто сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Ораниенбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, кто обеспечивал безопасность легендарной Дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания.
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"Несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что настоящими помощниками и соратниками взрослых в блокаду были дети и подростки.
"Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания". - добавил Путин, пожелав ветеранам здоровья и благополучия.