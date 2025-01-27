https://ria.ru/20250127/veterany-1995761242.html

Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:36:00+03:00

2025-01-27T17:36:00+03:00

2025-01-27T17:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

россия

кронштадт

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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С. ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник выступил на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". "Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осаждённого города. Они, наши ветераны, оставили своим потомкам на века вперёд пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу", - сказал Путин перед церемонией награждения. Он отметил, что отдает дань уважения всем, кто геройски оборонял Ленинград, кто сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Ораниенбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, кто обеспечивал безопасность легендарной Дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания. "Несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул президент. Он также отметил, что настоящими помощниками и соратниками взрослых в блокаду были дети и подростки. "Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания". - добавил Путин, пожелав ветеранам здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

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россия

кронштадт

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Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна. 2025-01-27T17:36 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, россия, кронштадт, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне