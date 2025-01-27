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Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:36 27.01.2025 (обновлено: 17:41 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/veterany-1995761242.html
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:36:00+03:00
2025-01-27T17:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
россия
кронштадт
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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С. ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в понедельник выступил на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". "Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осаждённого города. Они, наши ветераны, оставили своим потомкам на века вперёд пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу", - сказал Путин перед церемонией награждения. Он отметил, что отдает дань уважения всем, кто геройски оборонял Ленинград, кто сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Ораниенбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, кто обеспечивал безопасность легендарной Дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания. "Несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул президент. Он также отметил, что настоящими помощниками и соратниками взрослых в блокаду были дети и подростки. "Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания". - добавил Путин, пожелав ветеранам здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html
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Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна.
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общество, ленинград, россия, кронштадт, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Кронштадт, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отдал дань уважения защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Путин: защитники Ленинграда оставили потомкам на века пример самоотверженности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии награждения медалями "80 лет Победы" участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга
Владимир Путин выступает на церемонии награждения медалями 80 лет Победы участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на церемонии награждения медалями "80 лет Победы" участников Великой Отечественной - жителей Санкт-Петербурга
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С. ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда оставили потомкам пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на концерте "Ленинградская Победа", посвящённом 80-летию Победы и 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
"Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осаждённого города. Они, наши ветераны, оставили своим потомкам на века вперёд пример самоотверженности, милосердия, сплочённости и подлинного патриотизма – тех высоких человеческих качеств, которые во все времена неизменно укрепляют нашу уверенность в себе и силу", - сказал Путин перед церемонией награждения.
Он отметил, что отдает дань уважения всем, кто геройски оборонял Ленинград, кто сражался на Невском пятачке, на Пулковских высотах, у Ораниенбаума и Кронштадта, в водах Ладоги и Финского залива, кто обеспечивал безопасность легендарной Дороги жизни, по которой эвакуировали тысячи ленинградцев и доставляли в город продукты питания.
«
"Несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить", - подчеркнул президент.
Он также отметил, что настоящими помощниками и соратниками взрослых в блокаду были дети и подростки.
"Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания". - добавил Путин, пожелав ветеранам здоровья и благополучия.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Вчера, 17:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградРоссияКронштадтВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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