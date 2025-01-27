https://ria.ru/20250127/ukraina-1995665841.html

Турция заявила о готовности посредничать по Украине, сообщил источник

Турция заявила о готовности посредничать по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 27.01.2025

Турция заявила о готовности посредничать по Украине, сообщил источник

Турция проинформировала стороны конфликта, а также западные круги, о готовности к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине, но какой-либо... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:15:00+03:00

2025-01-27T11:15:00+03:00

2025-01-27T11:18:00+03:00

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция проинформировала стороны конфликта, а также западные круги, о готовности к посредничеству по урегулированию конфликта на Украине, но какой-либо конкретики в этом направлении нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Турция готова поддерживать дипломатические инициативы по Украине, это единственный путь к урегулированию конфликта, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан."Мы заявили всем сторонам конфликта, в том числе, в разговоре с нашими западными партнерами, что готовы к посредничеству", - сообщил собеседник агентства.На уточняющий вопрос РИА Новости о наличии какой-либо конкретики в этом направлении, источник отметил, что ничего конкретного нет."Нет, ничего конкретного", - уточнил он.Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995582702.html

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