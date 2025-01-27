В Днепропетровской области повредили промышленное предприятие
В Днепропетровской области повредили инфраструктуру и промышленное предприятие
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объект инфраструктуры и промышленное предприятие повреждены в Днепропетровской области Украины, заявил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в регионах.
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"В Самарском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар... (в Никопольском районе -ред.) есть разрушения на территории промышленного предприятия", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Тип объектов Лысак не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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