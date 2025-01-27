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Треть выпускников колледжей продолжают учебу, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 27.01.2025
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15:30 27.01.2025 (обновлено: 17:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ucheba-1995718535.html
Треть выпускников колледжей продолжают учебу, заявили в Минпросвещения
Треть выпускников колледжей продолжают учебу, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 27.01.2025
Треть выпускников колледжей продолжают учебу, заявили в Минпросвещения
Не менее 30% учащихся в российских колледжах решают продолжить учебу и поступают в университеты, сообщил директор департамента государственной политики в СПО и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Не менее 30% учащихся в российских колледжах решают продолжить учебу и поступают в университеты, сообщил директор департамента государственной политики в СПО и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин. "По итогам выпуска из колледжей продолжает обучение на уровне высшего образования 30% ребят. Вместе с тем, в абсолютном большинстве эти ребята совмещают работу и учебу", - сказал Неумывакин в Госдуме в ходе круглого стола на тему "Законопроект об "удвоении" ЕГЭ: ошибка или провокация". По словам директора департамента, около 6,8% выпускников колледжей, которые поступили в вуз, учатся на очном отделении и не работают. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Треть выпускников колледжей продолжают учебу, заявили в Минпросвещения

Минпросвещения: не менее 30% выпускников колледжей решают поступать в вуз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСтуденты колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М. С. Солнцева
Студенты колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М. С. Солнцева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Студенты колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М. С. Солнцева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Не менее 30% учащихся в российских колледжах решают продолжить учебу и поступают в университеты, сообщил директор департамента государственной политики в СПО и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.
"По итогам выпуска из колледжей продолжает обучение на уровне высшего образования 30% ребят. Вместе с тем, в абсолютном большинстве эти ребята совмещают работу и учебу", - сказал Неумывакин в Госдуме в ходе круглого стола на тему "Законопроект об "удвоении" ЕГЭ: ошибка или провокация".
По словам директора департамента, около 6,8% выпускников колледжей, которые поступили в вуз, учатся на очном отделении и не работают.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в российских вузах и колледжах учатся более 8 миллионов студентов.
Стенд министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Минобрнауки поддержало проект о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ
27 декабря 2024, 16:48
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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