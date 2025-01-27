https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html

Турецкие СМИ назвали причину пожара в отеле на курорте

Турецкие СМИ назвали причину пожара в отеле на курорте - РИА Новости, 27.01.2025

Турецкие СМИ назвали причину пожара в отеле на курорте

Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:00:00+03:00

2025-01-27T10:00:00+03:00

2025-01-27T10:00:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 янв — РИА Новости. Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждает газета Sabah. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования арестованы 19 человек, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. "Согласно полученным следователями данным, огонь начался в 03.21, перед этим сотрудники кухни на четвертом этаже отеля включили гриль, чтобы приготовить завтрак. Гриль оставался включенным долгое время, поэтому когда на него попало горячее масло, разгорелся огонь... Повар Файсал Явер и несколько сотрудников попытались потушить огонь водой, а не огнетушителем, но в результате огонь разгорелся еще сильнее", - сообщила газета. "Огонь через вытяжку, которую давно никто не чистил, попал в дымоход и оттуда быстро достиг крыши отеля", - сообщает издание. Газета утверждает, что сотрудники кухни запаниковали и выбежали из отеля, а постояльцы не могли вовремя узнать о пожаре из-за неработавшей пожарной сигнализации. Повар Явер и несколько сотрудников кухни арестованы. Один из поваров отеля Мустафа Сербест, которого суд не стал арестовывать, сообщил в воскресенье госагентству Anadolu, что сотрудники кухни пытались около 40 минут самостоятельно потушить огонь, огнетушителей они не видели. По его словам, сотрудники кухни спасли несколько человек, прыгавших из окон гостиницы, подложив для них матрасы. Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

https://ria.ru/20250121/pozhary-1994746201.html

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган