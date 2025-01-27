https://ria.ru/20250127/sud-1995610717.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Ашуров провел в СИЗО менее трех месяцев

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Ашуров провел в СИЗО менее трех месяцев - РИА Новости, 27.01.2025

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Ашуров провел в СИЗО менее трех месяцев

Житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:29:00+03:00

2025-01-27T02:29:00+03:00

2025-01-27T02:29:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

тверь

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

осаго

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РЯЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", провел под стражей менее трех месяцев, в СИЗО он находился в одиночной камере, следует из постановления суда в Тверской области, которое есть в распоряжении РИА Новости. Московский районный суд Твери в апреле 2024 года сообщал о заключении под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ. Уточнялось, в частности, что в его жилище были фиктивно прописаны Исломовы. Ашурова обвиняли в совершении 14 эпизодов преступлений. О передаче дела в суд прокуратура Тверской области сообщила в июле 2024 года. Решениями судов он был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Согласно постановлению суда, Ашуров был задержан 12 апреля 2024 года и содержался под стражей до 3 июля 2024 года, то есть арест продлился менее трех месяцев. Адвокат в апелляционной жалобе указывал, что Ашуров с момента задержания и до освобождения находился в условиях следственного изолятора в одиночной камере. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (внесены в перечень террористов и экстремистов) – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им перепредъявили обвинение на часть 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.

https://ria.ru/20240325/arestovannyy-1935776325.html

https://ria.ru/20250126/sud-1995508821.html

https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html

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Дарья Буймова

происшествия, россия, брянская область, тверь, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), осаго