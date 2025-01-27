https://ria.ru/20250127/slutskiy-1995805286.html

Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим

Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим - РИА Новости, 27.01.2025

Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим

Участие Владимира Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше является полнейшим... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:36:00+03:00

2025-01-27T23:36:00+03:00

2025-01-27T23:58:00+03:00

россия

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше является полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Зеленский почтил память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сообщают укроСМИ. Исторический оксюморон. Участие главаря последователей Бандеры в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима, стало полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма и узников "фабрики смерти", - написал Слуцкий в Telegram-канале.По мнению депутата Госдумы, Варшава в который раз пробивает дно, "торгуя русофобией"."Польские власти пытаются перекроить историю Второй мировой войны по своим антироссийским лекалам. Именно поэтому на мероприятия по случаю освобождения Освенцима не приглашены представители России, хотя это советские воины спасли Европу от гитлеровского фашизма. Возмущены даже европейские политики. Абсурдным назвал присутствие Зеленского депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, а вице-премьер Сербии Александр Вулин вообще - "воссозданием нового зла", - отметил Слуцкий.Время все расставит по своим местам, считает парламентарий, и никакие "отморозки и временщики" не отнимут у России победу, ни одержанную в 1945 году, ни ту, что уже близка, ради которой на Украине бьется с силами зла снова русский солдат.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html

https://ria.ru/20250127/aushvits-1995716825.html

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россия, в мире, освенцим, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, украина, госдума рф, польша, вторая мировая война (1939-1945)