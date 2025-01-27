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Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим - РИА Новости, 27.01.2025
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23:36 27.01.2025 (обновлено: 23:58 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/slutskiy-1995805286.html
Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим
Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим - РИА Новости, 27.01.2025
Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим
Участие Владимира Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше является полнейшим... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:36:00+03:00
2025-01-27T23:58:00+03:00
россия
в мире
освенцим
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
украина
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польша
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше является полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Зеленский почтил память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сообщают укроСМИ. Исторический оксюморон. Участие главаря последователей Бандеры в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима, стало полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма и узников "фабрики смерти", - написал Слуцкий в Telegram-канале.По мнению депутата Госдумы, Варшава в который раз пробивает дно, "торгуя русофобией"."Польские власти пытаются перекроить историю Второй мировой войны по своим антироссийским лекалам. Именно поэтому на мероприятия по случаю освобождения Освенцима не приглашены представители России, хотя это советские воины спасли Европу от гитлеровского фашизма. Возмущены даже европейские политики. Абсурдным назвал присутствие Зеленского депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, а вице-премьер Сербии Александр Вулин вообще - "воссозданием нового зла", - отметил Слуцкий.Время все расставит по своим местам, считает парламентарий, и никакие "отморозки и временщики" не отнимут у России победу, ни одержанную в 1945 году, ни ту, что уже близка, ради которой на Украине бьется с силами зла снова русский солдат.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995746631.html
https://ria.ru/20250127/aushvits-1995716825.html
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россия, в мире, освенцим, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, украина, госдума рф, польша, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, В мире, Освенцим, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Украина, Госдума РФ, Польша, Вторая мировая война (1939-1945)
Слуцкий отреагировал на приглашение Зеленского в Освенцим

Слуцкий назвал приглашение Зеленского в Освенцим надругательством над памятью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в церемонии по случаю 80-летия освобождения освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше является полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Зеленский почтил память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сообщают укроСМИ. Исторический оксюморон. Участие главаря последователей Бандеры в церемонии, посвященной 80-летию освобождения Освенцима, стало полнейшим надругательством над памятью жертв фашизма и узников "фабрики смерти", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Европарламенте раскритиковали приглашение Зеленского в Освенцим
Вчера, 16:56
По мнению депутата Госдумы, Варшава в который раз пробивает дно, "торгуя русофобией".
"Польские власти пытаются перекроить историю Второй мировой войны по своим антироссийским лекалам. Именно поэтому на мероприятия по случаю освобождения Освенцима не приглашены представители России, хотя это советские воины спасли Европу от гитлеровского фашизма. Возмущены даже европейские политики. Абсурдным назвал присутствие Зеленского депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, а вице-премьер Сербии Александр Вулин вообще - "воссозданием нового зла", - отметил Слуцкий.
Время все расставит по своим местам, считает парламентарий, и никакие "отморозки и временщики" не отнимут у России победу, ни одержанную в 1945 году, ни ту, что уже близка, ради которой на Украине бьется с силами зла снова русский солдат.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Слуцкий прокомментировал отказ пригласить Россию на мероприятия по Аушвицу
Вчера, 15:17
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение "кощунством" и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Они прошли через ад. Как выглядел нацистский концлагерь Освенцим
© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанк

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) войсками 1-го Украинского фронта во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта в ходе Висло-Одерской операции

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

© РИА Новости / Игнатович Ольга
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1 из 13
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

Дети-узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

© РИА Новости / Б.Фишман
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2 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

Первые заключенные транспортируются в Освенцим

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

© РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

Скамья для экзекуций

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

Крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
5 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

Бараки концлагеря Освенцим

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

© РИА Новости / Владимир Юдин
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6 из 13
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

Женщины в бараках Освенцима

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
7 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

Концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц)

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
8 из 13
© Getty Images / Sovfoto

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

Освобождение концентрационного лагеря Освенцим

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

© Getty Images / Sovfoto
9 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

Чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

© РИА Новости / Владимир Юдин
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10 из 13
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской Армией

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Б.Фишман
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11 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

Похороны узников концлагеря Освенцим

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
12 из 13
© Getty Images / ullstein bild Dtl.

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

Вход в концентрационный лагерь Освенцим после освобождения

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
13 из 13

Немецко-фашистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим во время Второй мировой войны был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем массового уничтожения людей. Над воротами лагеря находилась печально известная вывеска-лозунг Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай), что означает — "Труд освобождает"

© РИА Новости / Игнатович Ольга
Перейти в медиабанк
1 из 13

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании Второй мировой войны называлась цифра четыре миллиона человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

© РИА Новости / Б.Фишман
Перейти в медиабанк
2 из 13

На фото: первые заключенные транспортируются в Освенцим

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставляемых в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

На фото: крематорий III в концентрационном лагере Освенцим

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
5 из 13

Освенцим был освобожден Красной Армией в ходе Висло-Одерской наступательной операции, проведенной 12 января – 3 февраля 1945 года с целью завершения освобождения Польши

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
6 из 13

В условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17 января 1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч трудоспособных узников лагеря.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
7 из 13

В Освенциме остались свыше 7,5 тысячи заключенных, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели. Оставшиеся в живых семь с половиной тысяч узников концлагеря были освобождены советскими войсками 27 января 1945 года

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
8 из 13

Большинство из освобожденных жителей были больны и очень сильно физически истощены. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики частей и инфекционного госпиталя 60-й армии. Позднее на территории работали советский терапевтический госпиталь и медики Польского Красного Креста

© Getty Images / Sovfoto
9 из 13

На фото: чемоданы бывших узников нацистского концентрационного лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) с маркировками всех стран Европы

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
10 из 13

День освобождения лагеря – 27 января – в 2005 году по решению Генеральной ассамблеи ООН был объявлен международным днем памяти жертв Холокоста

© РИА Новости / Б.Фишман
Перейти в медиабанк
11 из 13

Освенцим был не только крупнейшим, но и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста и репрессий нацистской Германии.

На фото: похороны узников концлагеря "Освенцим".

© РИА Новости / Владимир Юдин
Перейти в медиабанк
12 из 13

В 1947 году на территории концлагеря был создан музей Освенцим-Бжезинка, который в 1999 году был переименован в Государственный музей Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Территория бывшего лагеря в 1979 году по предложению Польши была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО

© Getty Images / ullstein bild Dtl.
13 из 13
 
РоссияВ миреОсвенцимЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийУкраинаГосдума РФПольшаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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