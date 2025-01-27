https://ria.ru/20250127/sevastopol-1995688236.html

С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта за сутки

С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта за сутки - РИА Новости, 27.01.2025

С пляжей Севастополя вывезли более 12 тонн загрязненного грунта за сутки

Более 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:06:00+03:00

2025-01-27T13:06:00+03:00

2025-01-27T13:07:00+03:00

происшествия

севастополь

симферополь

балаклава

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Более 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."26 января вывезли 12,4 тонны загрязненного мазутом грунта", - написал Развожаев. За все время работ вывезено уже около 605 тонн грунта, отметил он. В понедельник спасатели и добровольцы работают в районе Балаклавы, для добровольцев провели инструктаж, им выдали инвентарь и средства индивидуальной защиты. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся девять птиц, сообщил губернатор. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html

севастополь

симферополь

балаклава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, симферополь, балаклава, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе