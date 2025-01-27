https://ria.ru/20250127/ryabkov-1995739208.html

Инициатив по встрече Лаврова и Рубио на G20 нет, заявил Рябков

Инициатив по встрече Лаврова и Рубио на G20 нет, заявил Рябков - РИА Новости, 27.01.2025

Инициатив по встрече Лаврова и Рубио на G20 нет, заявил Рябков

Никаких инициатив об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и нового госсекретаря США Марко Рубио на полях министерского заседания G20 в ЮАР не... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:31:00+03:00

2025-01-27T16:31:00+03:00

2025-01-27T16:32:00+03:00

в мире

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сергей рябков

большая двадцатка

марко рубио

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Никаких инициатив об организации встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и нового госсекретаря США Марко Рубио на полях министерского заседания G20 в ЮАР не поступало ни от одной из сторон, однако, пока не стоит предвосхищать события, все возможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что никаких с нашей инициативных шагов, с нашей стороны, по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны, на каком бы то ни было уровне, не было. Что произойдет в ближайшие недели - это вопрос открытый, все возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли первый очный контакт глав внешнеполитических ведомств РФ и США состояться на полях встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР в конце февраля. "Как неоднократно говорилось президентом России, мы к диалогу, к контактам, к разговорам, встречам, открыты", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250127/tramp-1995735540.html

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в мире, сша, юар, сергей рябков, большая двадцатка, марко рубио, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)