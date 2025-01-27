https://ria.ru/20250127/razvod-1810919133.html

Как правильно написать заявление на развод: образец, тонкости и нюансы

Заявление на развод 2025: образец, бланк, как правильно написать и подать

Как правильно написать заявление на развод: образец, тонкости и нюансы

Для того, чтобы расторгнуть брак, нужно подавать заявление на развод через ЗАГС или суд. Как правильно его написать в 2025 году, какие есть нюансы в образце,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:37:00+03:00

2025-01-27T15:37:00+03:00

2025-01-27T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Для того, чтобы расторгнуть брак, нужно подавать заявление на развод через ЗАГС или суд. Как правильно его написать в 2025 году, какие есть нюансы в образце, если есть несовершеннолетние дети, необходимы алименты или возник спор о разделе имущества, в каких случаях подавать исковое заявление в мировой суд, а в каких - в районный, через какое время состоится развод после подачи документов, если расторжение брака происходит по обоюдному согласию, — в материале РИА Новости. Заявление на разводЕсли супруги проживают в разных городах или не смогли договориться между собой о разделе имущества и о том, с кем в дальнейшем будет проживать их совместный ребенок, то получить развод можно через суд. Если оба супруга пришли к обоюдному решению, то можно подать заявление в ЗАГС.Образцы заявленийОт того, происходит ли расторжение брака по взаимному согласию супругов и есть ли у них общие несовершеннолетние дети, зависит та информация, которую необходимо будет указать в заявлении.Без детейЕсли заявление было направлено в мировой суд, то его рассматривают в течение одного месяца, федеральный - в течение двух. Если супруги не завели детей, то обычно брак может быть расторгнут уже за одно заседание. Может быть назначено второе заседание через одну-две недели, если супруги к тому же не делят имущество.Судья имеет право предоставить три месяца для примирения, если один из супругов отказывается разводиться. Расторжение брака без детей, но с разделением имущества может затянуться на несколько месяцев.Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы Константин Кудряшов отмечает: “К имуществу относятся квартиры, автомобили, доли в бизнесе и другое. При этом, неважно, на чье имя все записано и кто именно оплачивал покупку. К личному имуществу, не подлежащему разделу, относятся только те ценные вещи, которые супруги приобретали до заключения брака, или полученные в период брака в подарок или по наследству.Если супруги во время совместного проживания заключили брачный договор, то ситуация с разделом может сильно облегчиться. Но только в том случае, если выгода для каждого из супругов приблизительно одинакова. Договор можно оспорить, если он носит крайне невыгодный характер для одного из супругов.Если договора нет, то все имущество делится пополам. Бывает, что делают запрос о разделе с учетом интересов детей. Стоит учесть, что делить можно и общие долги”.С детьмиВ заявлении можно указать требования места проживания несовершеннолетнего ребенка. Для этого привлекаются органы опеки и попечительства.В документе нужно написать данные ребенка: ФИО, дата рождения и с кем ребенок проживает на данный момент. Тут же можно обозначить требование о выплате алиментов со стороны ответчика. К заявлению прилагаются документы (копия паспорта, оригинал свидетельства о заключении брака, чек об уплате госпошлины), добавляется также копия свидетельства о рождении ребенка.Суд назначит развод только в том случае, если убедится, что права и интересы детей соблюдены. В частности, ребенок после расторжения брака будет проживать в достатке и благоприятной среде, развод родителей не оказывает на него психологическое воздействие и, проживая с одним родителем, он не теряет право видеться со вторым.По обоюдному согласиюДля расторжения брака по обоюдному согласию супруги обращаются в ЗАГС с заявлением, составленным по форме №9, утвержденной Приказом Минюста России от 01.10.2018 № 201.Супруги распечатывают форму заявления, каждый заполняет свою часть и ставит подписи. Также нужно указать, какая фамилия будет оставлена после развода. Заверять этот документ у нотариуса не требуется. При отсутствии возможности распечатать образец в ЗАГСе могут выдать бланк при личном обращении.Заявление заполняется аккуратно, исправления не допускаются.Без согласия супругаКак и в типовом образце в заявлении на расторжение брака без согласия второго супруга следует указать формальную, описательную и резолютивную части. В документе нужно отметить кроме данных о заключении брака также наличие или отсутствие детей, сведения о собственности (приобретенной во время брака), информацию о том, имеются ли заключенные соглашения об алиментах и разделе имущества. Далее указывается просьба о расторжении брака.Развод может быть оформлен без согласия супруга в нескольких случаях:Со взыскиванием алиментовПри подаче заявления можно одновременно указать просьбу о назначении алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Вопросы о разводе и назначении выплат рассматриваются в рамках одного дела. При необходимости судья может разделить эти два вопроса.На заседании принимается решение, с кем будет проживать ребенок, каков размер выплат на него, рассматривается вопрос о разделе совместного имущества при необходимости. Допускается, что алименты можно платить по соглашению сторон без решения суда. Порядок и их размер супруги решают самостоятельно, но сумма не должна быть ниже МРОТ.Правила оформления заявленийЗаявление можно оформить в печатном виде либо написать от руки на листе бумаги формата А4 любыми чернилами.Как написать заявление на разводЗаявление пишется по форме №9, если оба супруга согласны на развод и у них нет детей, по форме №10, если один супругов не может явиться в ЗАГС, но с разводом согласен, по форме №11, если второй супруг пропал без вести, признан недееспособным или находится в тюрьме, по форме №12 для регистрации развода после того, как суд вынес соответствующее решение.Основные требования к содержанию заявленияОбразец содержит обязательную информацию, которую нужно указать в заявлении:Заявление можно принести в канцелярию мирового или районного суда либо отправить по почте.Примеры и шаблоныШаблон заявления, которое заполняется в том случае, когда оба супруга согласны на развод и не имеют детей (форма №9):Заявление по форме №10:Форма №11:Форма №12:Возможные ошибки при написании заявленияСамые частые ошибки, которые допускаются в заявлении:Как подать заявление на разводРасторгнуть брак через ЗАГС можно в том случае, если у пары нет совместных детей и они достигли полного согласия по прекращению отношений.Заполнить заявления можно через сайт “ Госуслуги”, при личном обращении в МФЦ или супругами от руки. Важно не допускать исправлений в документе, не указывать нечитаемых цифр и слов.Для расторжения брака через суд стоит придерживаться следующей последовательности действий:В зависимости от того, имеются ли между супругами споры, нужно обращаться в районный или мировой суд.Если в браке есть дети, не достигшие 18-летнего возраста, то место их проживания и финансовое обеспечение урегулировано супругами по обоюдному согласию, то нужно обращаться в мировой суд.Если супруги мирным путем договорились о разделе имущества или его стоимость не превышает 50 000 рублей, то обращаются также в мировую инстанцию.При отсутствии детей в браке подают заявление на имя мирового судьи.Во всех остальных ситуациях, когда есть спорные моменты по бракоразводному процессу, нужно обращаться в районный суд.В районный судПри подаче заявления обращаются в городской суд, если есть разделение на районы — то в районный. Для определения, в какой именно суд можно обратиться, нужно зайти на сайт районного или городского суда и по названию улицы и номеру дома узнать нужный участок.В мировой судДля обращения в мировой суд с целью получения расторжения брака должно быть одно из следующих оснований:Оспорить решение мирового суда можно в районном или городском суде.Необходимые документыКроме заявления прилагается пакет документов:После того, как заявление поступило в канцелярию суда, представители ведомства сверяют пакет документов с требуемым перечнем. Если чего-то не хватает или заявление заполнено с ошибками, его возвращают истцу и указывают причину с разъяснениями.В случае когда заявление заполнено корректно, а пакет документов соответствует требуемому, назначается заседание, но не ранее, чем через месяц.Есть три варианта дальнейшего развития событий:Оформить развод через ЗАГС гораздо проще и быстрее, чем через суд. С момента принятия заявления до назначения заседания проходит один месяц.При подаче заявления на развод в суд срок его принятия также исчисляется одним месяцем, однако может зависеть от ряда обстоятельств, связанных с условиями развода. Например, если судья в отпуске, то дата заседания может быть перенесена на более длительный срок.Срок рассмотрения заявления также зависит от обстоятельств развода. Если второй супруг не согласен на расторжение брака, то судья предоставит три месяца на примирение. Если же нет споров о детях и имуществе, оба супруга согласны на развод, то суд выносит решение примерно за одно-два заседания, между которыми проходит две-три недели.Если ответчик проживает в отдаленном районе или имеются другие трудности с его оповещением, то первое заседание может быть назначено не через один, а через два месяца.Рекомендации экспертовЭксперты отмечают, что брак не может быть расторгнут в том случае, если желание изъявил супруг в тот период, когда супруга беременна (в суд предъявляются документы из медучреждения) или в течение первого года жизни ребенка. Это предусмотрено для того, чтобы защитить материальное положение неработающей супруги.Также стоит иметь в виду, что при наличии детей можно заключить соглашение о детях. Супруги могут самостоятельно решить вопросы, связанные с местом проживания детей, воспитания, материального обеспечения, частотой встреч с другим супругом и т.д. Соглашение может быть составлено письменно или заверено нотариально, особенно в том случае, если в нем содержится информация об алиментах.Если на момент расторжения брака детям 10 и более лет, то их мнение также учитывается.Соглашение можно передать в суд. При его отсутствии судья самостоятельно решит вопросы, связанные с дальнейшей жизнью детей.Изменения в 2025 годуС 2025 года изменился размер государственной пошлины за расторжение брака. Теперь вместо 650 рублей необходимо оплатить 5000 рублей в том случае, если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей, а также за расторжение брака в судебном порядке. Для тех, кто расторгает брак с супругом, который признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, размер госпошлины не изменился и равен 350 рублям.

https://ria.ru/20240712/poshliny-1959307171.html

https://ria.ru/20250123/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20240905/vyplaty-1786969597.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), гибдд мвд рф