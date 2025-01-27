https://ria.ru/20250127/rassledovanie-1995616327.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" оказал помощь Дому ребенка
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" оказал помощь Дому ребенка - РИА Новости, 27.01.2025
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" оказал помощь Дому ребенка
Житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:24:00+03:00
2025-01-27T04:24:00+03:00
2025-01-27T04:24:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
тверь
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
осаго
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РЯЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", оказал помощь Дому ребенка, что стало одним из смягчающих обстоятельств для суда, следует из постановления суда в Тверской области, которое есть в распоряжении РИА Новости. Московский районный суд Твери в апреле 2024 года сообщал о заключении под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ. Уточнялось, в частности, что в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Ашурова обвиняли в совершении 14 эпизодов преступлений. О передаче дела в суд прокуратура Тверской области сообщила в июле 2024 года. Решениями судов он был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. "В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд первой инстанции установил признание Ашуровым С.Ш. своей вины в совершённых преступлениях, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья… и оказание благотворительной помощи в виде приобретения материальных ценностей для Дома ребёнка "Теремок", - указано в постановлении суда. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (внесены в перечень террористов и экстремистов) – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им перепредъявили обвинение на часть 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20250126/sud-1995601134.html
https://ria.ru/20250127/sud-1995610717.html
https://ria.ru/20250126/sud-1995508821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, тверь, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), осаго
Происшествия, Россия, Брянская область, Тверь, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОСАГО
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" оказал помощь Дому ребенка
Помощь Дому ребенка смягчила приговор прописавшему фигурантов дела "Крокуса"
РЯЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", оказал помощь Дому ребенка, что стало одним из смягчающих обстоятельств для суда, следует из постановления суда в Тверской области, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Московский районный суд Твери в апреле 2024 года сообщал о заключении под стражу обвиняемого в фиктивной регистрации граждан РФ. Уточнялось, в частности, что в его жилище были фиктивно зарегистрированы Исломовы. Ашурова обвиняли в совершении 14 эпизодов преступлений. О передаче дела в суд прокуратура Тверской области сообщила в июле 2024 года. Решениями судов он был признан виновным, но освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд первой инстанции установил признание Ашуровым С.Ш. своей вины в совершённых преступлениях, раскаяние в содеянном, наличие на его иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья… и оказание благотворительной помощи в виде приобретения материальных ценностей для Дома ребёнка "Теремок", - указано в постановлении суда.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы (внесены в перечень террористов и экстремистов) – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области
. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОС
АГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ
, которые проживали в Твери
и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана
, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Сначала они проходили по статье о совершении теракта, но в сентябре прошлого года им перепредъявили обвинение на часть 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении теракта).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта прошлого года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ
России Александр Бортников
.