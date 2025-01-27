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Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного - РИА Новости, 27.01.2025
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23:45 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/rada-1995805725.html
Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного
Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного - РИА Новости, 27.01.2025
Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного
Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине для устранения базовых противоречий между гражданами страны, заявил в своем... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:45:00+03:00
2025-01-27T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине для устранения базовых противоречий между гражданами страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. &quot;После детальных размышлений и анализа, я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного&quot;, - говорится в сообщении Дубинского.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html
https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного

Депутат Рады Дубинский: русскому языку нужно придать статус второго госязыка

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине для устранения базовых противоречий между гражданами страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
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"После детальных размышлений и анализа, я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного", - говорится в сообщении Дубинского.

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После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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В миреУкраинаРоссияАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияООН
 
 
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