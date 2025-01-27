https://ria.ru/20250127/rada-1995805725.html

Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного

Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного - РИА Новости, 27.01.2025

Депутат Рады призвал придать русскому языку статус второго государственного

Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине для устранения базовых противоречий между гражданами страны, заявил в своем... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:45:00+03:00

2025-01-27T23:45:00+03:00

2025-01-27T23:45:00+03:00

в мире

украина

россия

александр дубинский

верховная рада украины

еврокомиссия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913432448_0:132:2543:1562_1920x0_80_0_0_506c6d028dc3fd01112530381d8cf558.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Русскому языку необходимо придать статус второго государственного на Украине для устранения базовых противоречий между гражданами страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "После детальных размышлений и анализа, я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного", - говорится в сообщении Дубинского.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994338542.html

https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, александр дубинский, верховная рада украины, еврокомиссия, оон