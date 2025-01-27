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Путин провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025
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18:06 27.01.2025 (обновлено: 19:20 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995771242.html
Путин провел встречу с Бегловым
Путин провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025
Путин провел встречу с Бегловым
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил обсудить развитие города. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:06:00+03:00
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политика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил обсудить развитие города. Глава государства в ходе поездки в Петербург в понедельник проводит отдельную встречу с Бегловым. "Как город развивается, Александр Дмитриевич?", - спросил Путин в начале беседы.
https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html
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Встреча Путина с Бегловым
Встреча Путина с Бегловым
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин провел встречу с Бегловым

Путин на встрече с Бегловым предложил обсудить развитие Петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил обсудить развитие города.
Глава государства в ходе поездки в Петербург в понедельник проводит отдельную встречу с Бегловым.
"Как город развивается, Александр Дмитриевич?", - спросил Путин в начале беседы.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
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