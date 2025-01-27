https://ria.ru/20250127/putin-1995771242.html

Путин провел встречу с Бегловым

Путин провел встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025

Путин провел встречу с Бегловым

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил обсудить развитие города. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:06:00+03:00

2025-01-27T18:06:00+03:00

2025-01-27T19:20:00+03:00

политика

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил обсудить развитие города. Глава государства в ходе поездки в Петербург в понедельник проводит отдельную встречу с Бегловым. "Как город развивается, Александр Дмитриевич?", - спросил Путин в начале беседы.

https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html

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Встреча Путина с Бегловым Встреча Путина с Бегловым 2025-01-27T18:06 true PT3M50S

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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов