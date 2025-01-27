https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html

Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге

Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025

Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал приличным уровень инвестиций в Петербурге. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:05:00+03:00

2025-01-27T18:05:00+03:00

2025-01-27T18:45:00+03:00

экономика

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал приличным уровень инвестиций в Петербурге. Глава государства в ходе поездки в Петербург в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым. Губернатор рассказал президенту о развитии города в 2024 году, в том числе доходах городского бюджета и налоговых отчислениях в бюджетную систему РФ. "Инвестиции тоже приличные - 1,2 триллиона", - отметил Путин. Президент также обратил внимание, что индекс промышленного производства в городе значительно выше, чем в целом по стране.

https://ria.ru/20241212/minfin-1988777708.html

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экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов