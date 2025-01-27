https://ria.ru/20250127/putin-1995770918.html
Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге
Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025
Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал приличным уровень инвестиций в Петербурге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:05:00+03:00
2025-01-27T18:05:00+03:00
2025-01-27T18:45:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995776881_0:198:3066:1924_1920x0_80_0_0_196c7ee22ff3f5149899d66333853099.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал приличным уровень инвестиций в Петербурге. Глава государства в ходе поездки в Петербург в понедельник провел отдельную встречу с Бегловым. Губернатор рассказал президенту о развитии города в 2024 году, в том числе доходах городского бюджета и налоговых отчислениях в бюджетную систему РФ. "Инвестиции тоже приличные - 1,2 триллиона", - отметил Путин. Президент также обратил внимание, что индекс промышленного производства в городе значительно выше, чем в целом по стране.
https://ria.ru/20241212/minfin-1988777708.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995776881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_554b29fca7225ffa404a0f935f00553b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов
Путин оценил уровень инвестиций в Петербурге
Путин назвал приличным уровень инвестиций в Петербурге