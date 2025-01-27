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Путин отметил снижение бедности в России - РИА Новости, 27.01.2025
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17:52 27.01.2025 (обновлено: 18:03 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995766303.html
Путин отметил снижение бедности в России
Путин отметил снижение бедности в России - РИА Новости, 27.01.2025
Путин отметил снижение бедности в России
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:52:00+03:00
2025-01-27T18:03:00+03:00
россия
владимир путин
александр беглов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей."Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
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россия, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Общество
Путин отметил снижение бедности в России

Путин отметил, что показатель бедности находится на удовлетворительном уровне

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.
Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей.
"Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
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РоссияВладимир ПутинАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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