https://ria.ru/20250127/putin-1995766303.html
Путин отметил снижение бедности в России
Путин отметил снижение бедности в России - РИА Новости, 27.01.2025
Путин отметил снижение бедности в России
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:52:00+03:00
2025-01-27T17:52:00+03:00
2025-01-27T18:03:00+03:00
россия
владимир путин
александр беглов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей."Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо", - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе.
https://ria.ru/20241010/bednost-1977322445.html
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россия, владимир путин, александр беглов, санкт-петербург, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Общество
Путин отметил снижение бедности в России
Путин отметил, что показатель бедности находится на удовлетворительном уровне