https://ria.ru/20250127/putin-1995733589.html

Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия

Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия - РИА Новости, 27.01.2025

Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия

Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:14:00+03:00

2025-01-27T16:14:00+03:00

2025-01-27T17:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

санкт-петербург

ленинград

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995746325_0:395:2830:1987_1920x0_80_0_0_4469de5d711c5839b7a2db140ab31eb7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. "Желаю вам, всем нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон", - сказал Путин в ходе концерта "Ленинградская победа" в Санкт-Петербурге, посвящённого 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

россия

санкт-петербург

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, ленинград, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне