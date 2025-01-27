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Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:14 27.01.2025 (обновлено: 17:12 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995733589.html
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия - РИА Новости, 27.01.2025
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия
Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:14:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
санкт-петербург
ленинград
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. "Желаю вам, всем нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон", - сказал Путин в ходе концерта "Ленинградская победа" в Санкт-Петербурге, посвящённого 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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общество, россия, санкт-петербург, ленинград, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия

Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает перед началом церемонии награждения юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." участников Великой Отечественной войны - жителей Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия.
"Желаю вам, всем нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон", - сказал Путин в ходе концерта "Ленинградская победа" в Санкт-Петербурге, посвящённого 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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