https://ria.ru/20250127/putin-1995733589.html
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия - РИА Новости, 27.01.2025
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия
Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:14:00+03:00
2025-01-27T16:14:00+03:00
2025-01-27T17:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия. "Желаю вам, всем нашим ветеранам, здоровья и благополучия. Низкий вам поклон", - сказал Путин в ходе концерта "Ленинградская победа" в Санкт-Петербурге, посвящённого 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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общество, россия, санкт-петербург, ленинград, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны благополучия
Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и благополучия