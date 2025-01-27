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Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:06 27.01.2025 (обновлено: 23:31 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом - РИА Новости, 27.01.2025
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом
Блокада Ленинграда находится в одном ряду с таким чудовищным преступлением против человечности, как холокост, заявил президент Владимир Путин на концерте... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:06:00+03:00
2025-01-27T23:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
ленинград
общество
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Блокада Ленинграда находится в одном ряду с таким чудовищным преступлением против человечности, как холокост, заявил президент Владимир Путин на концерте "Ленинградская Победа", посвященном 81-й годовщине полного освобождения города."Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше одного миллиона жизней", — сказал глава государства. Он напомнил, что эта трагедия длилась почти 2,5 года и была беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма."Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей — просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", — указал президент. Путин отметил, что снятие блокады Ленинграда навсегда останется для России торжеством жизни, мужества и духовной мощи народа."Важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", — продолжил он.Именно советский народ принес человечеству жизнь, мир и свободу — сделал это благодаря героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат, заявил глава государства."В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, он объявлен в России Годом защитника Отечества — как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев — участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России", — подчеркнул Путин.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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Поздравление Путина с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады
"Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ". Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады.
2025-01-27T16:06
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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
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великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ленинград, общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин, Ленинград, Общество, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом

Путин: блокада Ленинграда находится в одном ряду с холокостом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на концерте "Ленинградская Победа" в Большом концертном зале "Октябрьский"
Президент России Владимир Путин выступает на концерте Ленинградская Победа в Большом концертном зале Октябрьский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на концерте "Ленинградская Победа" в Большом концертном зале "Октябрьский"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Блокада Ленинграда находится в одном ряду с таким чудовищным преступлением против человечности, как холокост, заявил президент Владимир Путин на концерте "Ленинградская Победа", посвященном 81-й годовщине полного освобождения города.
"Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше одного миллиона жизней", — сказал глава государства.
Он напомнил, что эта трагедия длилась почти 2,5 года и была беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма.
"Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей — просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", — указал президент.
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Путин отметил, что снятие блокады Ленинграда навсегда останется для России торжеством жизни, мужества и духовной мощи народа.
"Важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", — продолжил он.
Именно советский народ принес человечеству жизнь, мир и свободу — сделал это благодаря героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат, заявил глава государства.
"В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, он объявлен в России Годом защитника Отечества — как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев — участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России", — подчеркнул Путин.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.
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