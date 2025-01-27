https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html

Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом

Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом - РИА Новости, 27.01.2025

Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом

Блокада Ленинграда находится в одном ряду с таким чудовищным преступлением против человечности, как холокост, заявил президент Владимир Путин на концерте... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:06:00+03:00

2025-01-27T16:06:00+03:00

2025-01-27T23:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

ленинград

общество

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995741856_0:383:2959:2047_1920x0_80_0_0_bea5abd793124dfb1d7f1a76de189c89.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Блокада Ленинграда находится в одном ряду с таким чудовищным преступлением против человечности, как холокост, заявил президент Владимир Путин на концерте "Ленинградская Победа", посвященном 81-й годовщине полного освобождения города."Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда — в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше одного миллиона жизней", — сказал глава государства. Он напомнил, что эта трагедия длилась почти 2,5 года и была беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма."Враг планировал стереть город с лица земли, заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей — просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей", — указал президент. Путин отметил, что снятие блокады Ленинграда навсегда останется для России торжеством жизни, мужества и духовной мощи народа."Важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", — продолжил он.Именно советский народ принес человечеству жизнь, мир и свободу — сделал это благодаря героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат, заявил глава государства."В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, он объявлен в России Годом защитника Отечества — как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев — участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России", — подчеркнул Путин.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады "Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ". Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. 2025-01-27T16:06 true PT1M15S

Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T16:06 true PT4M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, ленинград, общество, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне