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Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 27.01.2025
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:15:00+03:00
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
общество
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
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Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Путин: снятие блокады Ленинграда это важнейший рубеж в борьбе с нацизмом