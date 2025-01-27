https://ria.ru/20250127/putin-1995730132.html

Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 27.01.2025

Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:03:00+03:00

2025-01-27T16:03:00+03:00

2025-01-27T16:15:00+03:00

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

общество

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

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ленинград, великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне