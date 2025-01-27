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Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:03 27.01.2025 (обновлено: 16:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995730132.html
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом - РИА Новости, 27.01.2025
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:03:00+03:00
2025-01-27T16:15:00+03:00
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
общество
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города."Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
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ленинград, великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Ленинград, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

Путин: снятие блокады Ленинграда это важнейший рубеж в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Снятие блокады Ленинграда - важнейший рубеж борьбы с нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города.
"Для всей нашей страны ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага - той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты", - сказал Путин на концерте "Ленинградская Победа".
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбществоВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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