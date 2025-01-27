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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" - РИА Новости, 27.01.2025

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Президент Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:45:00+03:00

2025-01-27T15:45:00+03:00

2025-01-27T16:02:00+03:00

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КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Он некоторое время стоял, склонив голову, и, покидая мемориал, поклонился. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".Кроме того, президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище, там он возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, а также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За период блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерло от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.

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Путин у монумента "Рубежный камень" в годовщину снятия блокады Ленинграда Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. 2025-01-27T15:45 true PT0M31S

Возложение цветов к "Рубежному камню" на Невском пятачке Возложение цветов к "Рубежному камню" на Невском пятачке 2025-01-27T15:45 true PT0M40S

Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T15:45 true PT4M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, ленинград, нева (река), владимир путин, роберт рождественский, великая отечественная война (1941-1945), видео