https://ria.ru/20250127/putin-1995683020.html
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - РИА Новости, 27.01.2025
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:35:00+03:00
2025-01-27T12:35:00+03:00
2025-01-27T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
освенцим
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля. "Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - говорится в телеграмме. Кроме того, Путин рассчитывает, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, освенцим, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
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Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Путин поблагодарил тех, кто остается приверженным сохранению исторической правды