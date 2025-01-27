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Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/putin-1995683020.html
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - РИА Новости, 27.01.2025
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом
Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:35:00+03:00
2025-01-27T12:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
освенцим
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля. "Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - говорится в телеграмме. Кроме того, Путин рассчитывает, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html
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россия, освенцим, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Освенцим, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Путин поблагодарил тех, кто остается приверженным сохранению исторической правды

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.
Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля.
«
"Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - говорится в телеграмме.
Кроме того, Путин рассчитывает, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.
Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 04:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОсвенцимВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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