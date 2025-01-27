https://ria.ru/20250127/putin-1995683020.html

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом - РИА Новости, 27.01.2025

Путин поблагодарил всех, кто привержен борьбе с неонацистским реваншизмом

Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:35:00+03:00

2025-01-27T12:35:00+03:00

2025-01-27T12:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

освенцим

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом. Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля. "Хочу искренне поблагодарить всех, кто остаётся приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом, по зову сердца вносит свой вклад в эту масштабную и содержательную работу, которая особенно востребована в год 80-летия Великой Победы", - говорится в телеграмме. Кроме того, Путин рассчитывает, что российская еврейская община, организаторы традиционных мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995617033.html

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освенцим

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Ольга Фомченкова

россия, освенцим, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)