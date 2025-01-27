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Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:20 27.01.2025 (обновлено: 14:08 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995680190.html
Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима
Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима
В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:20:00+03:00
2025-01-27T14:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
освенцим
россия
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау."Международный день памяти жертв холокоста — скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", — говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что граждане России — прямые потомки и преемники поколения победителей, и заверил, что они сделают все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий."Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам".Российский лидер также поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.Кроме того, Путин выразил надежду, что российская еврейская община — организатор Недели памяти жертв холокоста — продолжит свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.В России с 15 по 31 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий. В этом году она стала частью официальной программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор Недели памяти — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, освенцим, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Освенцим, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима

Путин: Красная армия освободила Освенцим, сокрушив зло и одержав победу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
"Международный день памяти жертв холокоста — скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", — говорится в телеграмме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
Путин подчеркнул, что граждане России — прямые потомки и преемники поколения победителей, и заверил, что они сделают все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий.
«
"Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Российский лидер также поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.
Кроме того, Путин выразил надежду, что российская еврейская община — организатор Недели памяти жертв холокоста — продолжит свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.

Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал впоследствии одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В России с 15 по 31 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий. В этом году она стала частью официальной программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор Недели памяти — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинОсвенцимРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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