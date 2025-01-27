Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима
Путин: Красная армия освободила Освенцим, сокрушив зло и одержав победу
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
"Международный день памяти жертв холокоста — скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", — говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что граждане России — прямые потомки и преемники поколения победителей, и заверил, что они сделают все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий.
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"Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам".
Российский лидер также поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.
Кроме того, Путин выразил надежду, что российская еврейская община — организатор Недели памяти жертв холокоста — продолжит свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.
Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), который стал впоследствии одним из главных символов холокоста. С 1941 по 1945 год в Аушвице погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей, в 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В России с 15 по 31 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий. В этом году она стала частью официальной программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор Недели памяти — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".