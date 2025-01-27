https://ria.ru/20250127/putin-1995680190.html

Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима

Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025

Путин рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Освенцима

В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:20:00+03:00

2025-01-27T12:20:00+03:00

2025-01-27T14:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

освенцим

россия

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России всегда будут помнить о том, что именно Красная армия освободила Освенцим, сокрушив тотальное зло, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау."Международный день памяти жертв холокоста — скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории", — говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что граждане России — прямые потомки и преемники поколения победителей, и заверил, что они сделают все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий."Мы продолжим принципиально и жестко противостоять попыткам переписать правовой, моральный приговор, который был вынесен нацистским палачам и их пособникам".Российский лидер также поблагодарил всех, кто остается приверженным сохранению исторической правды и борьбе с неонацистским реваншизмом.Кроме того, Путин выразил надежду, что российская еврейская община — организатор Недели памяти жертв холокоста — продолжит свою многогранную деятельность, направленную на продвижение ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира.В России с 15 по 31 января проходит ежегодная Неделя памяти жертв холокоста — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий. В этом году она стала частью официальной программы празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор Недели памяти — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

https://ria.ru/20250127/katastrofa-1995374201.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, освенцим, россия, великая отечественная война (1941-1945), общество