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Путин проведет рабочую встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025
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12:12 27.01.2025 (обновлено: 12:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995677761.html
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.01.2025
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2025-01-27T12:27:00+03:00
санкт-петербург
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня также запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - сказал Песков журналистам.
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санкт-петербург, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Политика, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым

Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга Бегловым

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня также запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - сказал Песков журналистам.
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