https://ria.ru/20250127/putin-1995677761.html

Путин проведет рабочую встречу с Бегловым

Путин проведет рабочую встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025

Путин проведет рабочую встречу с Бегловым

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:12:00+03:00

2025-01-27T12:12:00+03:00

2025-01-27T12:27:00+03:00

санкт-петербург

политика

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня также запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250127/putin-1995680643.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, политика, владимир путин