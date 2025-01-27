https://ria.ru/20250127/putin-1995677761.html
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым - РИА Новости, 27.01.2025
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:12:00+03:00
2025-01-27T12:12:00+03:00
2025-01-27T12:27:00+03:00
санкт-петербург
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959151080_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_cc58ac21c24b00721313e3dfdd5908f9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня также запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250127/putin-1995680643.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959151080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b09d06ac895f9f1d4f5a58b516a5b723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Политика, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с Бегловым
Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Петербурга Бегловым