https://ria.ru/20250127/pozhar-1995743429.html

В Благовещенске загорелось производственное здание

В Благовещенске загорелось производственное здание - РИА Новости, 27.01.2025

В Благовещенске загорелось производственное здание

Огнеборцы локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар в производственном здании в амурском Благовещенске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:45:00+03:00

2025-01-27T16:45:00+03:00

2025-01-27T16:48:00+03:00

россия

амурская область

благовещенск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Огнеборцы локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар в производственном здании в амурском Благовещенске, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Набережная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, не допустив его дальнейшего распространения. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых водоисточников. В настоящее время к ликвидации пожара привлекается более 40 человек и 12 единиц техники, сил и средств достаточно. Тушение продолжается, проводится проливка, разбор конструкций, поиск скрытых очагов горения, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

россия

амурская область

благовещенск

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россия, амурская область, благовещенск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)