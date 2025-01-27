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Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:38 27.01.2025 (обновлено: 16:40 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995740919.html
Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин
Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин
Жизнь, мир и свободу человечеству принес именно советский народ, это было сделано ценой огромных жертв и благодаря героизму во время Великой Отечественной... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:38:00+03:00
2025-01-27T16:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ленинград
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь, мир и свободу человечеству принес именно советский народ, это было сделано ценой огромных жертв и благодаря героизму во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ. Сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат", - сказал Путин на концерте "Ленинградская победа", посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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Поздравление Путина с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады
"Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ". Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады.
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общество, россия, ленинград, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, блокада ленинграда (1941-1944)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин

Путин призвал помнить, что жизнь и свободу человечеству принес советский народ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь, мир и свободу человечеству принес именно советский народ, это было сделано ценой огромных жертв и благодаря героизму во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ. Сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат", - сказал Путин на концерте "Ленинградская победа", посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЛенинградВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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