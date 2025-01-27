https://ria.ru/20250127/pobeda-1995740919.html

Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин

Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025

Советский народ принес жизнь, мир и свободу человечеству, заявил Путин

Жизнь, мир и свободу человечеству принес именно советский народ, это было сделано ценой огромных жертв и благодаря героизму во время Великой Отечественной... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T16:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ленинград

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Жизнь, мир и свободу человечеству принес именно советский народ, это было сделано ценой огромных жертв и благодаря героизму во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ. Сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат", - сказал Путин на концерте "Ленинградская победа", посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

россия

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Поздравление Путина с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады "Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ". Путин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. 2025-01-27T16:38 true PT1M15S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ленинград, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, блокада ленинграда (1941-1944)