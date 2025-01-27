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В Курской области введут новые выплаты в честь юбилея Победы - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:18 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995717411.html
В Курской области введут новые выплаты в честь юбилея Победы
В Курской области введут новые выплаты в честь юбилея Победы - РИА Новости, 27.01.2025
В Курской области введут новые выплаты в честь юбилея Победы
Новые выплаты в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне введут в Курской области для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:18:00+03:00
2025-01-27T15:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
курская область
сталинград
александр хинштейн
курская областная дума
80-летие победы в великой отечественной войне
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Новые выплаты в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне введут в Курской области для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других категорий, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Я считаю это очень и очень важным, в год юбилея Победы 80-летия принять еще новые меры поддержки людей, без которых Победы просто не было бы. Для нашего региона, где вновь идет борьба с нацизмом, где правнуки, солдаты Великой Отечественной войны сегодня бьются с неонацизмом, это актуально вдвойне. Хочу для всех напомнить, что мы вводим этой инициативой ежемесячные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в размере 20 тысяч рублей. Ранее они получали такую выплату только один раз в год", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства. Он добавил, что также на территории региона будет введена ежемесячная выплата для жителей блокадного Ленинграда. "Мы увеличиваем существовавшую ранее ежемесячную выплату для тружеников тыла. Мы вводим новую ежемесячную выплату, которых не было ранее у жителей блокадного Ленинграда и других категорий. У нас еще есть с вами категория жителей осажденного Сталинграда, жителей осажденного Севастополя. И также под выплату ежемесячную попадают узники концлагерей. И для детей войны мы увеличиваем ежегодную существовавшую ранее выплату", - сообщил он. Уточняется, что депутаты Курской областной думы рассмотрят проект закона о введении новых выплат 6 февраля.
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общество, ленинград, курская область, сталинград, александр хинштейн, курская областная дума, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Курская область, Сталинград, Александр Хинштейн, Курская областная Дума, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Курской области введут новые выплаты в честь юбилея Победы

Хинштейн: в Курской области введут ежемесячные выплаты в честь юбилея Победы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Новые выплаты в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне введут в Курской области для участников и инвалидов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и других категорий, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Я считаю это очень и очень важным, в год юбилея Победы 80-летия принять еще новые меры поддержки людей, без которых Победы просто не было бы. Для нашего региона, где вновь идет борьба с нацизмом, где правнуки, солдаты Великой Отечественной войны сегодня бьются с неонацизмом, это актуально вдвойне. Хочу для всех напомнить, что мы вводим этой инициативой ежемесячные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в размере 20 тысяч рублей. Ранее они получали такую выплату только один раз в год", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства.
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Он добавил, что также на территории региона будет введена ежемесячная выплата для жителей блокадного Ленинграда.
"Мы увеличиваем существовавшую ранее ежемесячную выплату для тружеников тыла. Мы вводим новую ежемесячную выплату, которых не было ранее у жителей блокадного Ленинграда и других категорий. У нас еще есть с вами категория жителей осажденного Сталинграда, жителей осажденного Севастополя. И также под выплату ежемесячную попадают узники концлагерей. И для детей войны мы увеличиваем ежегодную существовавшую ранее выплату", - сообщил он.
Уточняется, что депутаты Курской областной думы рассмотрят проект закона о введении новых выплат 6 февраля.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградКурская областьСталинградАлександр ХинштейнКурская областная Дума80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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