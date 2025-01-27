https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин

Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025

Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин

На Западе пытаются сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:42:00+03:00

2025-01-27T02:42:00+03:00

2025-01-27T08:25:00+03:00

россия

москва

сергей нарышкин

владимир путин

юрий ушаков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

день победы

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Западе пытаются сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы", — сказал он.По словам Нарышкина, на Западе понимают, что успех в таких акциях сыграет значительную роль в планах и в мечтах о полной изоляции России. Причем попытки сорвать празднование входят в приоритеты МИД и спецслужб этих государств, отметил он."Но, конечно, им этого не добиться", — добавил директор СВР.Он обратил внимание на активизацию в Польше, Германии, США и других странах некоммерческих организаций, которые существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны. С одной стороны, они стараются обелить преступления нацистов, а с другой — принизить решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Но эти попытки тщетны, уверен Нарышкин.В декабре Владимир Путин заявил на прямой линии, что Россия будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие в Москве уже получили многие главы государств.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html

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Дарья Буймова

россия, москва, сергей нарышкин, владимир путин, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), день победы, общество