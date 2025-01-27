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Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025
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02:42 27.01.2025 (обновлено: 08:25 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html
Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин
Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 27.01.2025
Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин
На Западе пытаются сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:42:00+03:00
2025-01-27T08:25:00+03:00
россия
москва
сергей нарышкин
владимир путин
юрий ушаков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
день победы
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Западе пытаются сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы", — сказал он.По словам Нарышкина, на Западе понимают, что успех в таких акциях сыграет значительную роль в планах и в мечтах о полной изоляции России. Причем попытки сорвать празднование входят в приоритеты МИД и спецслужб этих государств, отметил он."Но, конечно, им этого не добиться", — добавил директор СВР.Он обратил внимание на активизацию в Польше, Германии, США и других странах некоммерческих организаций, которые существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны. С одной стороны, они стараются обелить преступления нацистов, а с другой — принизить решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Но эти попытки тщетны, уверен Нарышкин.В декабре Владимир Путин заявил на прямой линии, что Россия будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие в Москве уже получили многие главы государств.
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россия, москва, сергей нарышкин, владимир путин, юрий ушаков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), день победы, общество
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), День Победы, Общество
Запад хочет сорвать участие глав стран в юбилее Победы, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад пытается сорвать участие глав разных стран в праздновании Победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПарад на Красной площади
Парад на Красной площади - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Западе пытаются сорвать участие глав разных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Мы сегодня уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы", — сказал он.
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По словам Нарышкина, на Западе понимают, что успех в таких акциях сыграет значительную роль в планах и в мечтах о полной изоляции России. Причем попытки сорвать празднование входят в приоритеты МИД и спецслужб этих государств, отметил он.
«
"Но, конечно, им этого не добиться", — добавил директор СВР.
Он обратил внимание на активизацию в Польше, Германии, США и других странах некоммерческих организаций, которые существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны. С одной стороны, они стараются обелить преступления нацистов, а с другой — принизить решающую роль Красной Армии, народов Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Но эти попытки тщетны, уверен Нарышкин.
В декабре Владимир Путин заявил на прямой линии, что Россия будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие в Москве уже получили многие главы государств.
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