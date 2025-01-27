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Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" - РИА Новости, 27.01.2025
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11:59 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/patrushev-1995673800.html
Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"
Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" - РИА Новости, 27.01.2025
Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" –... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:59:00+03:00
2025-01-27T11:59:00+03:00
безопасность
россия
санкт-петербург
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – крупнейшее городское предприятие оборонной отрасли. Патрушев осмотрел сборочный и механосборочный цеха производственного комплекса "Гидроприбора", где ознакомился с современными технологиями производства продукции для ВМФ и новыми разработками концерна. Патрушев обсудил с руководством концерна перспективные направления научных исследований, финансово-экономические показатели деятельности предприятия и производственную загрузку, а также ключевые вопросы модернизации производства. За последние годы в концерне завершена реконструкция многих цехов, созданы новые производственные участки и комплексы. Расширение производства и внедрение в рабочий процесс новейшего оборудования позволяет сегодня работать эффективно и справляться с увеличением объема заказов. Производственные мощности "Гидроприбора" загружены полностью, портфель заказов сформирован на несколько лет вперед. При этом в концерне была успешно реализована программа импортозамещения: практически все производимые изделия изготавливаются из отечественных комплектующих. На совещании Патрушеву представили и результаты деятельности концерна как государственного научного центра. На предприятии готовят кадры высшей квалификации на базе аспирантуры и докторантуры, работает диссертационный совет по научной специальности "Вооружение и военная техника". Концерн "Морское подводное оружие – "Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") – государственный научный центр РФ, ведущий разработчик, производитель и поставщик морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения для ВМФ. Предприятие создает и выпускает различные виды морского подводного оружия, средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические станции. В состав АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" входят АО "НИИ морской теплотехники", АО "Завод "Дагдизель", АО "Электротяга", АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "НПЦ "Сонар".
https://ria.ru/20241102/chf-1981465664.html
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безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев
Патрушев посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"

Патрушеву показали производство морского подводного оружия в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – крупнейшее городское предприятие оборонной отрасли.
Патрушев осмотрел сборочный и механосборочный цеха производственного комплекса "Гидроприбора", где ознакомился с современными технологиями производства продукции для ВМФ и новыми разработками концерна.
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Патрушев обсудил с руководством концерна перспективные направления научных исследований, финансово-экономические показатели деятельности предприятия и производственную загрузку, а также ключевые вопросы модернизации производства.
За последние годы в концерне завершена реконструкция многих цехов, созданы новые производственные участки и комплексы. Расширение производства и внедрение в рабочий процесс новейшего оборудования позволяет сегодня работать эффективно и справляться с увеличением объема заказов. Производственные мощности "Гидроприбора" загружены полностью, портфель заказов сформирован на несколько лет вперед. При этом в концерне была успешно реализована программа импортозамещения: практически все производимые изделия изготавливаются из отечественных комплектующих.
На совещании Патрушеву представили и результаты деятельности концерна как государственного научного центра. На предприятии готовят кадры высшей квалификации на базе аспирантуры и докторантуры, работает диссертационный совет по научной специальности "Вооружение и военная техника".
Концерн "Морское подводное оружие – "Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") – государственный научный центр РФ, ведущий разработчик, производитель и поставщик морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения для ВМФ. Предприятие создает и выпускает различные виды морского подводного оружия, средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические станции. В состав АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" входят АО "НИИ морской теплотехники", АО "Завод "Дагдизель", АО "Электротяга", АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "НПЦ "Сонар".
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