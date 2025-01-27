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Международный день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста - РИА Новости, 27.01.2025

Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:07:00+03:00

2025-01-27T00:07:00+03:00

2025-01-27T00:08:00+03:00

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Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США. Соавторами документа были еще более 90 государств. Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение с помощью огня". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации. Преследование евреев в Германии началось в 1933 году, почти сразу после прихода к власти нацистов. Однако систематическому массовому истреблению они подверглись во время Второй мировой войны (1939-1945): сначала в процессах геттоизации (создание локальных замкнутых, изолированных поселений) и массовых расстрелов в Центральной и Восточной Европе, а затем, в период с 1941 по 1945 год, депортации в лагеря смерти, такие как Освенцим, Треблинка и Белжец. Впервые термин "холокост" был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем в начале 1960-х годов как метафора, символизирующая сожжение целого народа в крематориях нацистских лагерей смерти. После всемирной премьеры в 1978 году одноименного американского многосерийного телевизионного фильма термин "холокост" получил мировую известность, а в США и других странах стали возникать многочисленные центры и музеи Холокоста. В Израиле и некоторых других странах используется также термин "Шоа" (Shoah), обозначающий "катастрофа".Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона). Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь. Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши, вначале предназначался только для польских политических заключенных. С лета 1941 года в лагере начали производиться работы по превращению его в последний пункт назначения для миллионов людей, депортируемых из стран, "входящих в сферу влияния Третьего рейха".После нападения в июне 1941 года на Советский Союз нацисты стали отправлять в Освенцим советских военнопленных, а затем и гражданских людей, первые эшелоны с которыми прибыли в лагерь в октябре 1941 года.Роль Аушвица как центра уничтожения евреев неизмеримо возросла после совещания, состоявшегося 20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере Ванзее. Оно было посвящено уничтожению целого народа – "окончательному решению еврейского вопроса". Впоследствии его назвали "Ванзейской конференцией". Ее протокол фигурировал на Нюрнбергском процессе, документально подтверждая сотрудничество различных немецких государственных агентств в проведении Холокоста эсэсовцами. В результате четкой реализации всех технических и организационных мероприятий Освенцим был превращен в гигантский, с безукоризненно отлаженным поточным производством, комбинат смерти. По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставлявшихся в лагерь, сразу же направлялись на ликвидацию. Машина уничтожения в Освенциме, запущенная в январе 1942 года, работала затем со все возрастающей нагрузкой – максимальная "производительность" была достигнута летом 1944 года.В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима; началась эвакуация пешим порядком узников лагеря – тех, кто не могли выдержать марш, предполагалось ликвидировать. Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников нацисты не успели.Всего в рамках "Окончательное решение еврейского вопроса" нацистами к весне 1945 года были уничтожены около шести миллионов евреев, из них один миллион детей (по данным израильского национального мемориала Яд ва-Шем, личности четырех миллионов погибших идентифицированы). В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года говорится, что "Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки".Генеральная Ассамблея ООН отвергла любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события и призвала принять меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, с тем чтобы помочь предотвратить акты геноцида в будущем.В память о миллионах евреев – жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония). Для обеспечения исторической истины о событиях Второй мировой войны, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом, а также сохранения памяти об ужасах Холокоста с 2005 года проводится серия мероприятий высокого уровня под названием Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!").Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 года в Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В его работе принял участие президент России Владимир Путин, вице-президент США Ричард Чейни, президент Польши Александр Квасьневский и многие другие, всего более 30 официальных делегаций и глав государств.Второй Всемирный форум состоялся 27 сентября 2006 года в Киеве (Украина) в память о 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В работе этого форума приняло участие более 40 официальных делегаций.Третий международный форум "Жизнь народу моему!", приуроченный к 65-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоялся в Кракове 27 января 2010 года. Четвертый международный форум "Жизнь народу моему!" прошел 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) в ознаменование 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В нем приняли участие более 900 приглашенных, среди которых 30 официальных делегаций и представители парламентов, главы европейских государств, а также мировые эксперты и ученые. Россию представляли заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов и президент мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" Владимир Якунин. Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоялся 23 января 2020 года в Иерусалиме (Израиль). Он был приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному дню памяти жертв Холокоста. Основное темой форума стала борьба с антисемитизмом. В работе форума участвовали лидеры и представители около 50 государств – в том числе президент России Владимир Путин. Установление Международного дня памяти жертв Холокоста преследует двойную цель – не только служить датой официального чествования памяти жертв нацистского режима, но и содействовать просвещению о Холокосте во всем мире. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года была учреждена программа просветительской деятельности "Холокост и Организация Объединенных Наций" с целью напомнить миру об уроках, извлеченных из Холокоста, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем. В рамках программы проводятся международные кампании, семинары, организуется просмотр кинофильмов, проводится выставка в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, подготавливаются учебные материалы для педагогов и студентов. Кульминацией работы программы становится ежегодное проведение по всему миру Международного дня памяти жертв Холокоста. С 2010 года для Международного дня памяти жертв Холокоста ООН определяет конкретные темы. Тема Международного дня памяти жертв Холокоста 2025 года – "Память о Холокосте во имя прав человека и человеческого достоинства".В дополнение к Международному дню памяти жертв Холокоста многие страны проводят национальные церемонии поминовения в даты, связанные с Холокостом. С 2015 года в России проводится "Неделя памяти жертв Холокоста", в рамках которой по всей стране реализуется комплекс мемориальных, образовательных и культурных мероприятий. В 2025 году Неделя проходит с 15 по 31 января. Центральным событием станет вручение премии Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти", которая присуждается людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, в мире, история, холокост, великая отечественная война (1941-1945)