МОСКВА — РИА Новости. Ежегодно 27 января во всем мире проходит Международный день памяти жертв Холокоста. Что такое Холокост, история и значение этого дня, какого числа памятная дата жертвам геноцида в Израиле и других странах, мероприятия и статистика — в материале РИА Новости.

Когда день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно проходит 27 января. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц), ставший символом нацистских преступлений. В 2026 году состоится празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Что такое Холокост

Слово "holocaustosis" происходит от греческого и означает "сожжение целиком", "уничтожение огнем", "всесожжение". Систематическое преследование и уничтожение европейских евреев осуществлялось нацистской Германией и ее союзниками в период с 1933 по 1945 годы.

Это была целенаправленная государственная политика уничтожения еврейского народа, основанная на расовой идеологии. Освенцим был превращен в гигантский комбинат смерти. Для планомерного уничтожения целого народа была создана специальная "инфраструктура смерти". По различным данным, от 75 до 90% лиц, которые попадали в лагерь, сразу направлялись на уничтожение. Максимальное число жертв было в 1942 году в результате тотального уничтожения евреев с использованием газовых камер. В 1943 году были ликвидированы почти все гетто и лагеря, остававшиеся на территории Восточной Европы; началась массовая отправка еврейского населения из Италии, Норвегии, Франции, Бельгии, Словакии и Греции в Освенцим, продолжавшаяся до октября 1944 года.

Нацисты осуществили свою последнюю операцию по уничтожению евреев Венгрии в мае – июле 1944 года. Пытаясь скрыть следы преступлений, командование отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. В конце 1944 года в попытке скрыть следы преступлений нацисты стремились полностью ликвидировать Освенцим, но уничтожить лагерь и оставшихся в нем узников не успели. Общее число убитых евреев к весне 1945 года составило около шести миллионов человек, из них миллион — дети.

Термин "холокост" впервые использовал лауреат Нобелевской премии мира писатель Эли Визель в начале 1960-х годов как метафору, символизирующую сожжение целого народа в крематориях нацистских лагерей смерти.

История учреждения памятной даты

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами выступили Израиль, США, Канада, Австралия, Россия и еще около 90 других государств. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года говорится, что "Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки". Резолюция призывает государства-члены ООН разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и чтобы помочь предотвратить будущие акты геноцида.

Дата Событие 30 января 1933 Адольф Гитлер становится канцлером Германии 15 сентября 1935 Принятие Нюрнбергских расовых законов 9-10 ноября 1938 "Хрустальная ночь" — массовые погромы в Германии и Австрии 1 сентября 1939 Начало Второй мировой войны (нападение Германии на Польшу) 1940 Открытие концлагеря Освенцим 22 июня 1941 Нападение Германии на СССР; начало массовых расстрелов евреев 20 января 1942 Ванзейская конференция — утверждение "окончательного решения еврейского вопроса" 1942-1943 Пик истребления евреев в лагерях смерти 19 апреля 1943 Восстание в Варшавском гетто 27 января 1945 Освобождение Освенцима советскими войсками (60-я армия 1-го Украинского фронта) 8 мая 1945 Капитуляция Германии, окончание войны в Европе 20 ноября 1945 Начало Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками 1996 Германия впервые отмечает 27 января как День памяти жертв национал-социализма Январь 2000 Стокгольмский международный форум по Холокосту 1 ноября 2005 Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию 60/7, учреждающую Международный день памяти 26 января 2007 ООН принимает резолюцию 61/255, осуждающую отрицание Холокоста 27 января 2020 75-летие освобождения Освенцима 27 января 2025 80-летие освобождения Освенцима. Тема: "Мужество жертв и вызовы после войны"

Цели и значение

Этот день имеет особое значение как символ борьбы с дегуманизацией. Он важен для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб и тем, кто пережил Холокост, а также для:

сохранения исторической памяти — напоминания о трагедии, которую нельзя забыть, чтобы не допустить ее повторения;

формирования понимания опасности идеологий ненависти и дискриминации для предотвращения проявлений антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости;

противодействия отрицанию Холокоста и борьба с попытками пересмотреть или отрицать исторические факты геноцида;

продвижения прав человека и укрепления принципов равенства, справедливости и человеческого достоинства.

День памяти жертвам Холокоста служит напоминанием о том, что может произойти, если не противостоять вражде и ненависти.

Как проходит день памяти в 2026 году

День памяти жертв Холокоста отмечается во многих странах. В память о миллионах жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи:

Музей Яд Вашем открыт в Иерусалиме;

Центр документации и мемориал в Париже (Франция);

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды);

Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США);

Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония);

Музей еврейского наследия и Холокоста, находящийся в Москве на Поклонной горе в Мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса.

В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, а в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этот проводится серия мероприятий: Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!").

В 2026 году тема "Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека" станет основой мероприятий и образовательных программ ООН. Проводятся мемориальные церемонии, разнообразные мероприятия, выставки, конференции, показы документальных фильмов и встречи с выжившими свидетелями, чтобы новые поколения помнили об ужасах геноцида и не допустили повторения подобных трагедий в будущем.

День памяти Холокоста в разных странах мира

Многие страны имеют свои национальные дни памяти жертв Холокоста. Например, в Израиле День Катастрофы и героизма (Йом ха-Шоа) отмечается по еврейскому календарю 27 нисана. Дни памяти жертв Холокоста в разных странах:

Страна Дата Официальное название Историческая привязка Международный 27 января Международный день памяти жертв Холокоста (ООН) Освобождение Освенцима советскими войсками (1945) Германия 27 января День памяти жертв национал-социализма Освобождение Освенцима (с 1996 года) Франция 27 января Международный день памяти жертв Холокоста Освобождение Освенцима Великобритания 27 января Holocaust Memorial Day Освобождение Освенцима Россия 27 января Международный день памяти жертв Холокоста Освобождение Освенцима советскими войсками Израиль 27 нисана Йом ха-Шоа ве-ха-Гвура (День Катастрофы и Героизма) Восстание в Варшавском гетто (19 апреля 1943) Австрия 5 мая День памяти жертв насилия и расизма Освобождение концлагеря Маутхаузен (1945) Венгрия 16 апреля День памяти Начало массового переселения евреев в гетто (1944) Болгария 10 марта День спасения болгарских евреев и жертв Холокоста Запрет на депортацию евреев (1943) Латвия 4 июля День памяти жертв геноцида еврейского народа Сожжение всех рижских синагог (1941) Литва 23 сентября День геноцида литовских евреев Депортация из ликвидированного Вильнюсского гетто (1943) Нидерланды 4 мая День памяти жертв Холокоста Общий день памяти жертв Второй мировой войны Польша 27 января День памяти жертв Холокоста + Марш живых Освобождение Освенцима Румыния 9 октября День памяти жертв Холокоста в Румынии Депортация евреев в концлагеря Транснистрии (1941) Сербия 22 апреля День памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма Освобождение концлагеря Ясеновац (1945) Словакия 9 сентября День жертв Холокоста и расовой ненависти Принятие антисемитских законов (1941) Франция (доп.) 16 июля День памяти жертв расистских и антисемитских гонений Арест 13 152 евреев в Париже (1942) США 27 января International Holocaust Remembrance Day Освобождение Освенцима

Холокост в статистике

Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить. Масштаб трагедии Холокоста отражается в статистике:

Страна Еврейское население до войны Погибло Процент Польша 3 300 000 3 000 000 90% СССР 2 825 000 1 340 000 47% Румыния 609 000 270 000 44% Венгрия 825 000 550 000 67% Чехословакия 357 000 260 000 73% Франция 350 000 77 000 22% Германия 566 000 135 000—142 000 24-25% Литва 168 000 140 000 83% Нидерланды 140 000 102 000 73% Латвия 93 500 70 000 75% Югославия 78 000 60 000-65 000 77-83% Греция 77 000 60 000-67 000 78-87% Австрия 185 000 50 000 27% Бельгия 65 000 28 900 44% Италия 44 500 7680 17% Дания 7800 60 1% ВСЕГО ≈ 9 500 000 ≈ 6 000 000