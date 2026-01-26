Рейтинг@Mail.ru
Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2026: история и значение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 26.01.2026 (обновлено: 21:12 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/mezhdunarodnyi-den-pamiati-zhertv-kholokosta-1995391004.html
Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2026: история и значение
Международный день памяти жертв Холокоста
Ежегодно 27 января во всем мире проходит Международный день памяти жертв Холокоста. Что такое Холокост, история и значение этого дня, какого числа памятная дата РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:09:00+03:00
2026-01-26T21:12:00+03:00
справки
в мире
история
холокост
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148664/40/1486644031_0:166:3500:2135_1920x0_80_0_0_35e52a1094cd0859b7913ff12334c49a.jpg
https://ria.ru/20250127/kholokost-1995784906.html
https://ria.ru/20260124/kholokost-2070018588.html
https://ria.ru/20260115/zaharova-2068139916.html
https://ria.ru/20260123/zaharova-2069935863.html
https://ria.ru/20260119/osventsim-2068814778.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148664/40/1486644031_217:0:3284:2300_1920x0_80_0_0_1088473924115b71847f14eab5c80fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, история, холокост, великая отечественная война (1941-1945)
Справки, В мире, история, Холокост, Великая Отечественная война (1941-1945)

Международный день памяти жертв Холокоста

© AP Photo / Danny Lawson600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Danny Lawson
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Ежегодно 27 января во всем мире проходит Международный день памяти жертв Холокоста. Что такое Холокост, история и значение этого дня, какого числа памятная дата жертвам геноцида в Израиле и других странах, мероприятия и статистика — в материале РИА Новости.

Когда день памяти жертв Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно проходит 27 января. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц), ставший символом нацистских преступлений. В 2026 году состоится празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Библиотека Винера выложила в онлайн-доступ документы о Холокосте
27 января 2025, 19:35

Что такое Холокост

Слово "holocaustosis" происходит от греческого и означает "сожжение целиком", "уничтожение огнем", "всесожжение". Систематическое преследование и уничтожение европейских евреев осуществлялось нацистской Германией и ее союзниками в период с 1933 по 1945 годы.
Это была целенаправленная государственная политика уничтожения еврейского народа, основанная на расовой идеологии. Освенцим был превращен в гигантский комбинат смерти. Для планомерного уничтожения целого народа была создана специальная "инфраструктура смерти". По различным данным, от 75 до 90% лиц, которые попадали в лагерь, сразу направлялись на уничтожение. Максимальное число жертв было в 1942 году в результате тотального уничтожения евреев с использованием газовых камер. В 1943 году были ликвидированы почти все гетто и лагеря, остававшиеся на территории Восточной Европы; началась массовая отправка еврейского населения из Италии, Норвегии, Франции, Бельгии, Словакии и Греции в Освенцим, продолжавшаяся до октября 1944 года.
Нацисты осуществили свою последнюю операцию по уничтожению евреев Венгрии в мае – июле 1944 года. Пытаясь скрыть следы преступлений, командование отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. В конце 1944 года в попытке скрыть следы преступлений нацисты стремились полностью ликвидировать Освенцим, но уничтожить лагерь и оставшихся в нем узников не успели. Общее число убитых евреев к весне 1945 года составило около шести миллионов человек, из них миллион — дети.
Термин "холокост" впервые использовал лауреат Нобелевской премии мира писатель Эли Визель в начале 1960-х годов как метафору, символизирующую сожжение целого народа в крематориях нацистских лагерей смерти.
Заключенные концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Очевидица Холокоста призвала благодарить тех, кто спасал детей
24 января, 05:58

История учреждения памятной даты

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами выступили Израиль, США, Канада, Австралия, Россия и еще около 90 других государств. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года говорится, что "Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки". Резолюция призывает государства-члены ООН разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и чтобы помочь предотвратить будущие акты геноцида.

Дата

Событие

30 января 1933

Адольф Гитлер становится канцлером Германии

15 сентября 1935

Принятие Нюрнбергских расовых законов

9-10 ноября 1938

"Хрустальная ночь" — массовые погромы в Германии и Австрии

1 сентября 1939

Начало Второй мировой войны (нападение Германии на Польшу)

1940

Открытие концлагеря Освенцим

22 июня 1941

Нападение Германии на СССР; начало массовых расстрелов евреев

20 января 1942

Ванзейская конференция — утверждение "окончательного решения еврейского вопроса"

1942-1943

Пик истребления евреев в лагерях смерти

19 апреля 1943

Восстание в Варшавском гетто

27 января 1945

Освобождение Освенцима советскими войсками (60-я армия 1-го Украинского фронта)

8 мая 1945

Капитуляция Германии, окончание войны в Европе

20 ноября 1945

Начало Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками

1996

Германия впервые отмечает 27 января как День памяти жертв национал-социализма

Январь 2000

Стокгольмский международный форум по Холокосту

1 ноября 2005

Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию 60/7, учреждающую Международный день памяти

26 января 2007

ООН принимает резолюцию 61/255, осуждающую отрицание Холокоста

27 января 2020

75-летие освобождения Освенцима

27 января 2025

80-летие освобождения Освенцима. Тема: "Мужество жертв и вызовы после войны"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Захарова призвала комплекс "Яд Вашем" обратить внимание на снос памятников
15 января, 17:58

Цели и значение

Этот день имеет особое значение как символ борьбы с дегуманизацией. Он важен для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб и тем, кто пережил Холокост, а также для:
  • сохранения исторической памяти — напоминания о трагедии, которую нельзя забыть, чтобы не допустить ее повторения;
  • формирования понимания опасности идеологий ненависти и дискриминации для предотвращения проявлений антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости;
  • противодействия отрицанию Холокоста и борьба с попытками пересмотреть или отрицать исторические факты геноцида;
  • продвижения прав человека и укрепления принципов равенства, справедливости и человеческого достоинства.
День памяти жертвам Холокоста служит напоминанием о том, что может произойти, если не противостоять вражде и ненависти.

Как проходит день памяти в 2026 году

День памяти жертв Холокоста отмечается во многих странах. В память о миллионах жертв нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи:
  • Музей Яд Вашем открыт в Иерусалиме;
  • Центр документации и мемориал в Париже (Франция);
  • Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды);
  • Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США);
  • Музей памяти 1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме (Япония);
  • Музей еврейского наследия и Холокоста, находящийся в Москве на Поклонной горе в Мемориальной синагоге Российского еврейского конгресса.
В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, а в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этот проводится серия мероприятий: Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!").
В 2026 году тема "Память о Холокосте во имя достоинства и прав человека" станет основой мероприятий и образовательных программ ООН. Проводятся мемориальные церемонии, разнообразные мероприятия, выставки, конференции, показы документальных фильмов и встречи с выжившими свидетелями, чтобы новые поколения помнили об ужасах геноцида и не допустили повторения подобных трагедий в будущем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Захарова обсудила с израильским послом сохранение исторической памяти
23 января, 17:30

День памяти Холокоста в разных странах мира

Многие страны имеют свои национальные дни памяти жертв Холокоста. Например, в Израиле День Катастрофы и героизма (Йом ха-Шоа) отмечается по еврейскому календарю 27 нисана. Дни памяти жертв Холокоста в разных странах:

Страна

Дата

Официальное название

Историческая привязка

Международный

27 января

Международный день памяти жертв Холокоста (ООН)

Освобождение Освенцима советскими войсками (1945)

Германия

27 января

День памяти жертв национал-социализма

Освобождение Освенцима (с 1996 года)

Франция

27 января

Международный день памяти жертв Холокоста

Освобождение Освенцима

Великобритания

27 января

Holocaust Memorial Day

Освобождение Освенцима

Россия

27 января

Международный день памяти жертв Холокоста

Освобождение Освенцима советскими войсками

Израиль

27 нисана

Йом ха-Шоа ве-ха-Гвура (День Катастрофы и Героизма)

Восстание в Варшавском гетто (19 апреля 1943)

Австрия

5 мая

День памяти жертв насилия и расизма

Освобождение концлагеря Маутхаузен (1945)

Венгрия

16 апреля

День памяти

Начало массового переселения евреев в гетто (1944)

Болгария

10 марта

День спасения болгарских евреев и жертв Холокоста

Запрет на депортацию евреев (1943)

Латвия

4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Сожжение всех рижских синагог (1941)

Литва

23 сентября

День геноцида литовских евреев

Депортация из ликвидированного Вильнюсского гетто (1943)

Нидерланды

4 мая

День памяти жертв Холокоста

Общий день памяти жертв Второй мировой войны

Польша

27 января

День памяти жертв Холокоста + Марш живых

Освобождение Освенцима

Румыния

9 октября

День памяти жертв Холокоста в Румынии

Депортация евреев в концлагеря Транснистрии (1941)

Сербия

22 апреля

День памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма

Освобождение концлагеря Ясеновац (1945)

Словакия

9 сентября

День жертв Холокоста и расовой ненависти

Принятие антисемитских законов (1941)

Франция (доп.)

16 июля

День памяти жертв расистских и антисемитских гонений

Арест 13 152 евреев в Париже (1942)

США

27 января

International Holocaust Remembrance Day

Освобождение Освенцима

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
19 января, 15:19

Холокост в статистике

Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить. Масштаб трагедии Холокоста отражается в статистике:

Страна

Еврейское население до войны

Погибло

Процент

Польша

3 300 000

3 000 000

90%

СССР

2 825 000

1 340 000

47%

Румыния

609 000

270 000

44%

Венгрия

825 000

550 000

67%

Чехословакия

357 000

260 000

73%

Франция

350 000

77 000

22%

Германия

566 000

135 000—142 000

24-25%

Литва

168 000

140 000

83%

Нидерланды

140 000

102 000

73%

Латвия

93 500

70 000

75%

Югославия

78 000

60 000-65 000

77-83%

Греция

77 000

60 000-67 000

78-87%

Австрия

185 000

50 000

27%

Бельгия

65 000

28 900

44%

Италия

44 500

7680

17%

Дания

7800

60

1%

ВСЕГО

≈ 9 500 000

≈ 6 000 000

Эти страшные цифры напоминают о масштабе трагедии и подчеркивают необходимость сохранения памяти о Холокосте для предотвращения подобных преступлений в будущем.
 
СправкиВ миреисторияХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала