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Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя - РИА Новости, 27.01.2025
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21:49 27.01.2025 (обновлено: 21:59 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995797602.html
Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя
Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя - РИА Новости, 27.01.2025
Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя
Уцелевшие узники Освенцима и представить не могли, что подвиг советских солдат, освободивших концлагерь, начнет подвергаться сомнению, заявил постоянный... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:49:00+03:00
2025-01-27T21:59:00+03:00
россия
освенцим
москва
василий небензя
оон
юнеско
великая отечественная война (1941-1945)
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ООН, 27 янв – РИА Новости. Уцелевшие узники Освенцима и представить не могли, что подвиг советских солдат, освободивших концлагерь, начнет подвергаться сомнению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Уверен, что дети, принимавшие в тот день (день освобождения концлагеря – ред.) сладости из рук советских солдат, не могли себе и представить, что пройдет каких-то несколько десятилетий, и решающая роль советской армии в уничтожении нацизма и прекращении Холокоста начнет подвергаться сомнению, что страна, на территории которой находился Освенцим, будет сносить памятники солдатам и офицерам Красной Армии, которые освободили их страну и лагерь смерти, что представители государства, принесшего освобождение от нацисткой машины смерти, не будут сегодня приглашены на мемориальные мероприятия в самом бывшем лагере", – сказал российский дипломат на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН. Узники концлагеря, отметил Небензя, не могли также представить, что появятся обелиски и улицы в честь ветеранов "Ваффен-СС", что будут проводиться неонацистские марши, а ветеранам антигитлеровской коалиции запретят носить свои ордена и медали. Постпред РФ добавил, что для Москвы память обо всех жертвах нацизма священна. "Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна", - добавил он. Небензя подчеркнул, что общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников. "Именно поэтому мы убеждены: наш общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников, в частности о геноциде народов Советского Союза", – подчеркнул Небензя. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
https://ria.ru/20250127/aushvits-1995716825.html
https://ria.ru/20250127/natsizm-1995790113.html
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россия, освенцим, москва, василий небензя, оон, юнеско, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Россия, Освенцим, Москва, Василий Небензя, ООН, ЮНЕСКО, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя

Небензя: узники Освенцима не могли представить, что роль СССР будет осквернена

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
Участники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Участники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме. Архивное фото
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ООН, 27 янв – РИА Новости. Уцелевшие узники Освенцима и представить не могли, что подвиг советских солдат, освободивших концлагерь, начнет подвергаться сомнению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Уверен, что дети, принимавшие в тот день (день освобождения концлагеря – ред.) сладости из рук советских солдат, не могли себе и представить, что пройдет каких-то несколько десятилетий, и решающая роль советской армии в уничтожении нацизма и прекращении Холокоста начнет подвергаться сомнению, что страна, на территории которой находился Освенцим, будет сносить памятники солдатам и офицерам Красной Армии, которые освободили их страну и лагерь смерти, что представители государства, принесшего освобождение от нацисткой машины смерти, не будут сегодня приглашены на мемориальные мероприятия в самом бывшем лагере", – сказал российский дипломат на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН.
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Узники концлагеря, отметил Небензя, не могли также представить, что появятся обелиски и улицы в честь ветеранов "Ваффен-СС", что будут проводиться неонацистские марши, а ветеранам антигитлеровской коалиции запретят носить свои ордена и медали.
Постпред РФ добавил, что для Москвы память обо всех жертвах нацизма священна.
«
"Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна", - добавил он.
Небензя подчеркнул, что общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников.
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«
"Именно поэтому мы убеждены: наш общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников, в частности о геноциде народов Советского Союза", – подчеркнул Небензя.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
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