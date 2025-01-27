Подвиг солдат СССР в Освенциме подвергается сомнениям, заявил Небензя
Небензя: узники Освенцима не могли представить, что роль СССР будет осквернена
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
Участники мероприятия, посвященного освобождению концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме. Архивное фото
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ООН, 27 янв – РИА Новости. Уцелевшие узники Освенцима и представить не могли, что подвиг советских солдат, освободивших концлагерь, начнет подвергаться сомнению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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"Уверен, что дети, принимавшие в тот день (день освобождения концлагеря – ред.) сладости из рук советских солдат, не могли себе и представить, что пройдет каких-то несколько десятилетий, и решающая роль советской армии в уничтожении нацизма и прекращении Холокоста начнет подвергаться сомнению, что страна, на территории которой находился Освенцим, будет сносить памятники солдатам и офицерам Красной Армии, которые освободили их страну и лагерь смерти, что представители государства, принесшего освобождение от нацисткой машины смерти, не будут сегодня приглашены на мемориальные мероприятия в самом бывшем лагере", – сказал российский дипломат на мероприятии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в штаб-квартире ООН.
Узники концлагеря, отметил Небензя, не могли также представить, что появятся обелиски и улицы в честь ветеранов "Ваффен-СС", что будут проводиться неонацистские марши, а ветеранам антигитлеровской коалиции запретят носить свои ордена и медали.
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"Для нас память обо всех жертвах нацизма, включая евреев, не менее половины из которых были гражданами Советского Союза, священна", - добавил он.
Небензя подчеркнул, что общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников.
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"Именно поэтому мы убеждены: наш общий долг – сохранять правду о Холокосте и других преступлениях нацистов и их пособников, в частности о геноциде народов Советского Союза", – подчеркнул Небензя.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.