https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995611684.html

В Госдуме рассказали о мошенничестве с якобы оплатой штрафов через СБП

В Госдуме рассказали о мошенничестве с якобы оплатой штрафов через СБП - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме рассказали о мошенничестве с якобы оплатой штрафов через СБП

Пользователи могут получать сообщения от мошенников с предложением оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель таких уловок - побудить... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:44:00+03:00

2025-01-27T02:44:00+03:00

2025-01-27T02:44:00+03:00

общество

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пользователи могут получать сообщения от мошенников с предложением оплатить пени и штрафы через систему быстрых платежей (СБП), цель таких уловок - побудить незамедлительно перевести средства, не задавая вопросов и не проверяя информацию, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Иногда пользователям могут встречаться уловки, связанные с использованием этого сервиса. Одна из них заключается в том, что человек получает уведомление о якобы существующей задолженности, например, по налогам. В таком уведомлении указывается конкретная сумма, которая якобы включает начисленные пени или штрафы за просрочку платежей, и предлагается оперативно оплатить её через СБП. Для этого может быть предоставлен QR-код или ссылка для перехода к оплате", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что такая ситуация может выглядеть убедительно, поскольку сообщение часто сопровождается официально оформленным текстом, упоминанием законодательных актов или угрозами последствий в случае неоплаты. По его словам, основной целью таких уловок является побудить человека незамедлительно перевести средства, не задавая вопросов и не проверяя информацию. "Важно помнить, что СБП является исключительно платёжным инструментом. Он не предусматривает автоматического расчёта пеней или штрафов. Любая информация о задолженности должна проверяться через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг. Если вы видите в уведомлении ссылки или QR-коды, нужно убедиться, что они ведут на официальный ресурс, прежде чем производить оплату", - подчеркнул Гаврилов. Парламентарий напомнил, что при оплате покупок через СБП следует быть внимательным к деталям платежа. "Иногда может встречаться ситуация, когда платёжный запрос сопровождается указанием скидки или акции, которые действуют только при определённой форме оплаты. Здесь важно проверить, действительно ли эта информация исходит от продавца, а не является просто уловкой для ускорения принятия решения. Проверить актуальность акции можно, обратившись продавцу напрямую", - рассказал он. Депутат призвал помнить, что СБП - это инструмент, где переводы осуществляются мгновенно, что требует от пользователей внимательного подхода при вводе данных, так как в случае ошибки исправить ситуацию может быть сложно. "Например, если вы планируете использовать СБП для возврата средств за покупку или оплаты услуг, важно убедиться, что все данные переданы правильно. Чтобы избежать неприятных ситуаций, всегда обращайте внимание на следующие моменты: реквизиты получателя, источник запроса на оплату и доступность подтверждения платежа", - сообщил Гаврилов. По его словам, при переводах через СБП иногда могут предлагаться ссылки или QR-коды, которые содержат неверные данные о получателе. "Важно всегда проверять, что ссылка или QR-код предоставлены официальным источником, будь то интернет-магазин, банк или государственная служба. Если в процессе оплаты вы не видите подтверждение реквизитов получателя, стоит уточнить информацию, прежде чем подтверждать перевод", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241203/moshennichestvo-1986992591.html

https://ria.ru/20241127/moshennichestvo-1985923595.html

https://ria.ru/20250118/telegram-1994375536.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, федеральная налоговая служба (фнс россии)