https://ria.ru/20250127/medvedchuk-1995669413.html

Медведчук рассказал, кто может принести Украине мир

Медведчук рассказал, кто может принести Украине мир - РИА Новости, 27.01.2025

Медведчук рассказал, кто может принести Украине мир

Мир Украине может принести только Россия, отстранения Владимира Зеленского от власти недостаточно, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:40:00+03:00

2025-01-27T11:40:00+03:00

2025-01-27T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мир Украине может принести только Россия, отстранения Владимира Зеленского от власти недостаточно, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Устранение Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. Сегодня там нет иных партий, кроме партии войны, и после устранения Зеленского между ними возникнет жестокая конкуренция. Война между британским и американским лобби вполне может войти в горячую фазу. Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличатся принципиально не будут", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру". Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy--1995612347.html

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