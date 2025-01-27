https://ria.ru/20250127/matushkin-1995773260.html

Матушкин почтил память погибших жителей и защитников Ленинграда

Матушкин почтил память погибших жителей и защитников Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

Матушкин почтил память погибших жителей и защитников Ленинграда

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, силовики и... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:13:00+03:00

2025-01-27T18:13:00+03:00

2025-01-27T18:13:00+03:00

тамбовская область

ленинград

тамбовская область

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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

евгений первышов

тамбовская областная дума

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, военнослужащие, силовики и общественность в понедельник почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда, сообщает пресс-служба регионального парламента. В понедельник в России отмечается 81-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась почти 900 дней. В церемонии также приняла участие глава Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики Марина Филиппова, которая находится с рабочим визитом на Тамбовщине. В 2022 году Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским округом для помощи в восстановлении его инфраструктуры. Участники церемонии возложили цветы у бетонной тумбы "Город - Герой Ленинград", а также к мемориалу "Вечная слава". Минутой молчания присутствующие почтили память погибших защитников и жителей осажденного города. По мнению Матушкина, годовщина снятия блокады Ленинграда – особая дата в истории нашего государства. "Эта памятная дата напоминает нам о героизме и стойкости нашего народа в самые трудные времена. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны. Мы чтим память героев, которые прошли через невероятные испытания, но не сломались, продолжая бороться за жизнь и будущее своего государства. Снятие блокады Ленинграда стало символом величайшей силы духа советского народа. Мы склоняем головы перед подвигом жителей осажденного Ленинграда, их самоотверженностью и мужеством, которые помогли им выстоять, не отдать свой город врагу, а после Победы трудиться и восстанавливать Ленинград", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он также выразил глубокую благодарность от тамбовских депутатов ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Ленинграда за их подвиг. По его словам, сегодня подвиг своих героических предков повторяют участники специальной военной операции, которые борются с нацизмом. "Сегодня, как и тогда, мы стоим перед лицом новых вызовов. И мы верим, что сила духа и единство, которые всегда отличали нашу страну, помогут нам преодолеть любые трудности", - подчеркнул Матушкин.

https://ria.ru/20241128/materi-geroini-1986178622.html

https://ria.ru/20241127/deputaty-1986050408.html

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ленинград, тамбовская область, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), евгений первышов, тамбовская областная дума, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)