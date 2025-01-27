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Экс-советница Рейгана Масси умерла в возрасте 95 лет
Экс-советница Рейгана Масси умерла в возрасте 95 лет - РИА Новости, 28.01.2025
Экс-советница Рейгана Масси умерла в возрасте 95 лет
Экс-советник президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси, получившая российское гражданство, скончалась на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости её... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-27T17:43:00+03:00
2025-01-27T17:43:00+03:00
2025-01-28T03:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Экс-советник президента США Рональда Рейгана и историк Сюзанна Масси, получившая российское гражданство, скончалась на 95-м году жизни, сообщил РИА Новости её представитель в России Балтазар Шальденбранд."Утром дочь Сюзанн Масси сообщила, что в 21.00 (5.00 мск) по времени США умерла её мать", – сказал Шальденбранд.По его словам, дети Масси, согласно её завещанию, хотят развеять часть её праха в Павловском дворце вблизи Санкт-Петербурга. Он также сообщил, что личный архив историка будет передан в Президентскую библиотеку Санкт-Петербурга, который она называла городом своего сердца.В декабре 2021 года, по указу президента РФ Владимира Путина, Сюзанна Масси получила российское гражданство. Писательница проживала в штате Мэн и регулярно посещала Россию. Шальденбранд подчеркнул, что Масси многие годы работала для сближения народов России и США."Сейчас таких людей почти не осталось. Мы должны помнить об этом", – добавил он.
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в мире, россия, сша, рональд рейган, владимир путин, санкт-петербург, сюзанна масси
В мире, Россия, США, Рональд Рейган, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Сюзанна Масси
Экс-советница Рейгана Масси умерла в возрасте 95 лет
Экс-советница Рейгана Масси, получившая российское гражданство, умерла в 95 лет