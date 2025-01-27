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Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
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12:51 27.01.2025 (обновлено: 13:13 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995686455.html
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:51:00+03:00
2025-01-27T13:13:00+03:00
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта.Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей."Рад слышать о Вашем переизбрании на пост президента Республики Беларусь, от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам искренние поздравлении", - говорится в поздравительном послании.Си Цзиньпин отметил, что в последние годы страны поддерживали тесные контакты, совместно разрабатывали и давали ориентиры развитию китайско-белорусских отношений, в результате чего двусторонние отношения вышли на наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.Он также подчеркнул, что между странами постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, совместное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" достигло плодотворных результатов, эффективно развивается многостороннее сотрудничество. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР в своем поздравлении отметил, что в последние годы он поддерживал тесные контакты с белорусским президентом, с которым они вместе совместно планировали и направляли развитие двусторонних отношений, а также вывели отношения между двумя странами на новую историческую высоту. "Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом для продолжения традиционной дружбы между двумя странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.Си Цзиньпин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Белоруссии – процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995677003.html
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китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко
Вчера, 12:13
"Рад слышать о Вашем переизбрании на пост президента Республики Беларусь, от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам искренние поздравлении", - говорится в поздравительном послании.
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы страны поддерживали тесные контакты, совместно разрабатывали и давали ориентиры развитию китайско-белорусских отношений, в результате чего двусторонние отношения вышли на наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Он также подчеркнул, что между странами постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, совместное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" достигло плодотворных результатов, эффективно развивается многостороннее сотрудничество. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР в своем поздравлении отметил, что в последние годы он поддерживал тесные контакты с белорусским президентом, с которым они вместе совместно планировали и направляли развитие двусторонних отношений, а также вывели отношения между двумя странами на новую историческую высоту. "Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом для продолжения традиционной дружбы между двумя странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Белоруссии – процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле
Вчера, 12:17
 
КитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинВыборы президента Белоруссии — 2025В мире
 
 
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