https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995686455.html

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:51:00+03:00

2025-01-27T12:51:00+03:00

2025-01-27T13:13:00+03:00

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913548655_0:509:959:1048_1920x0_80_0_0_1cf6db0cd44c10f5a163a5b82cdde6b1.jpg

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта.Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей."Рад слышать о Вашем переизбрании на пост президента Республики Беларусь, от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам искренние поздравлении", - говорится в поздравительном послании.Си Цзиньпин отметил, что в последние годы страны поддерживали тесные контакты, совместно разрабатывали и давали ориентиры развитию китайско-белорусских отношений, в результате чего двусторонние отношения вышли на наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.Он также подчеркнул, что между странами постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, совместное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" достигло плодотворных результатов, эффективно развивается многостороннее сотрудничество. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР в своем поздравлении отметил, что в последние годы он поддерживал тесные контакты с белорусским президентом, с которым они вместе совместно планировали и направляли развитие двусторонних отношений, а также вывели отношения между двумя странами на новую историческую высоту. "Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом для продолжения традиционной дружбы между двумя странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.Си Цзиньпин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Белоруссии – процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995677003.html

https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995679421.html

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, выборы президента белоруссии — 2025, в мире