Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает агентство Белта.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
"Рад слышать о Вашем переизбрании на пост президента Республики Беларусь, от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам искренние поздравлении", - говорится в поздравительном послании.
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы страны поддерживали тесные контакты, совместно разрабатывали и давали ориентиры развитию китайско-белорусских отношений, в результате чего двусторонние отношения вышли на наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Он также подчеркнул, что между странами постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, совместное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" достигло плодотворных результатов, эффективно развивается многостороннее сотрудничество. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР в своем поздравлении отметил, что в последние годы он поддерживал тесные контакты с белорусским президентом, с которым они вместе совместно планировали и направляли развитие двусторонних отношений, а также вывели отношения между двумя странами на новую историческую высоту. "Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом для продолжения традиционной дружбы между двумя странами, углубления взаимовыгодного сотрудничества и содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран", - приводятся в сообщении слова Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Белоруссии – процветания и могущества, а ее народу – счастья и благополучия.