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На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025
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12:13 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995677003.html
На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко
На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2025
На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах стремились всё сделать демократично, "чтобы даже самый последний враг не... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:13:00+03:00
2025-01-27T12:13:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
сергей лебедев
снг
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах стремились всё сделать демократично, "чтобы даже самый последний враг не прицепился". Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов. "Спасибо, что вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями. И я хочу, чтобы вы честно сказали. Я слышал ваши предварительные заявления. Может, мы где-то что-то не так сделали, недоработали. На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы очень старались", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Белорусский лидер также отметил, что старался не вмешиваться в выборы и не проводить излишне агитации. Он подчеркнул, что центральной фигурой был председатель ЦИК и его коллеги, которые информировали общество постоянно о ситуации, которая складывалась как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов. "Но, возможно, так по-дружески вы что-то левым взглядом, боковым зрением что-то заметили. Вы скажите, мы люди вменяемые, готовы исправить. Еще раз благодарен вам за то, что вы в это непростое для Белоруссии время приехали к нам и смело, открыто наблюдали за тем процессом, который происходит", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, сергей лебедев, снг, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Сергей Лебедев, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025
На выборах старались сделать все демократично, заявил Лукашенко

Лукашенко: на выборах сделали все демократично, чтобы "враг не прицепился"

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / БелТА
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах стремились всё сделать демократично, "чтобы даже самый последний враг не прицепился".
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.
"Спасибо, что вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями. И я хочу, чтобы вы честно сказали. Я слышал ваши предварительные заявления. Может, мы где-то что-то не так сделали, недоработали. На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы очень старались", - приводит агентство Белта слова Лукашенко, которые он произнес на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
Белорусский лидер также отметил, что старался не вмешиваться в выборы и не проводить излишне агитации. Он подчеркнул, что центральной фигурой был председатель ЦИК и его коллеги, которые информировали общество постоянно о ситуации, которая складывалась как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов. "Но, возможно, так по-дружески вы что-то левым взглядом, боковым зрением что-то заметили. Вы скажите, мы люди вменяемые, готовы исправить. Еще раз благодарен вам за то, что вы в это непростое для Белоруссии время приехали к нам и смело, открыто наблюдали за тем процессом, который происходит", - сказал Лукашенко.
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