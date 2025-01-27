Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
"Пул Первого": Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах президента Республики Беларусь". "Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике", - говорится в сообщении.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.