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Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах - РИА Новости, 27.01.2025
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10:23 27.01.2025 (обновлено: 10:39 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995645706.html
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах - РИА Новости, 27.01.2025
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:23:00+03:00
2025-01-27T10:39:00+03:00
в мире
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казахстан
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах президента Республики Беларусь". "Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике", - говорится в сообщении.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541989.html
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в мире, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Казахстан, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Белоруссии — 2025
Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

"Пул Первого": Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января", - говорится в сообщении.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Отмечается, что "Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах президента Республики Беларусь". "Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике", - говорится в сообщении.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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В миреБелоруссияКазахстанАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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