https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995645706.html

Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах - РИА Новости, 27.01.2025

Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:23:00+03:00

2025-01-27T10:23:00+03:00

2025-01-27T10:39:00+03:00

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба белорусского лидера."Телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева состоялся 27 января", - говорится в сообщении.Отмечается, что "Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах президента Республики Беларусь". "Лидеры стран также кратко обсудили основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной тематике", - говорится в сообщении.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. Явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995541989.html

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в мире, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, выборы президента белоруссии — 2025