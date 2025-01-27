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МИД России порекомендовал воздержаться от поездок в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
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19:46 27.01.2025 (обновлено: 19:58 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/kongo-1995786239.html
МИД России порекомендовал воздержаться от поездок в ДР Конго
МИД России порекомендовал воздержаться от поездок в ДР Конго - РИА Новости, 27.01.2025
МИД России порекомендовал воздержаться от поездок в ДР Конго
Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), призывает к незамедлительному прекращению боевых действий,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:46:00+03:00
2025-01-27T19:58:00+03:00
россия
демократическая республика конго
в мире
руанда
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса, заявили в МИД РФ."МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население. Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В заявлении отмечается, что российские соотечественники во время указанных событий не пострадали."МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву – при первой возможности покинуть этот регион", - подчеркнули в дипведомстве.В МИД отметили, что российская сторона осуждает совершаемые группировкой М23 нападения на миссию ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и выражает глубокие соболезнования семьям погибших миротворцев из ЮАР и Уругвая.Ранее альянс повстанческих сил, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву на востоке ДР Конго. До этого глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
https://ria.ru/20250126/kongo-1995588290.html
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россия, демократическая республика конго, в мире, руанда, москва, оон, антониу гутерреш
Россия, Демократическая Республика Конго, В мире, Руанда, Москва, ООН, Антониу Гутерреш
МИД России порекомендовал воздержаться от поездок в ДР Конго

МИД порекомендовал воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса, заявили в МИД РФ.
"МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население. Москва призывает к незамедлительному прекращению боевых действий, возобновлению переговорного процесса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В заявлении отмечается, что российские соотечественники во время указанных событий не пострадали.
"МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву – при первой возможности покинуть этот регион", - подчеркнули в дипведомстве.
В МИД отметили, что российская сторона осуждает совершаемые группировкой М23 нападения на миссию ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) и выражает глубокие соболезнования семьям погибших миротворцев из ЮАР и Уругвая.
Ранее альянс повстанческих сил, в которую входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву на востоке ДР Конго. До этого глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго.
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