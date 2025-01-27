https://ria.ru/20250127/knr-1995695330.html
Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США
Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США - РИА Новости, 27.01.2025
Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США
Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:45:00+03:00
2025-01-27T13:45:00+03:00
2025-01-27T13:57:00+03:00
сша
китай
си цзиньпин
в мире
айова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Ранее глава КНР отправил поздравительные открытки в честь предстоящего праздника Весны, также известного как Китайский Новый год, "друзьям из штата Айова". В поздравлении Си Цзиньпин отметил, что 40 лет назад посетил штат США Айова, в котором получил теплый прием, который до сих пор свеж в памяти."Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", - говорится в тексте поздравления, который в понедельник распространил телеканал.Глава КНР также выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 29 января. Согласно восточному календарю, начнется год Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года.Ранее делегация из штата Айова, в которую вошли, в частности, преподаватели и студенты, посетила Китай. Во время поездки они совместно отправили новогоднюю открытку Си Цзиньпину.
https://ria.ru/20250124/tayvan-1995387166.html
https://ria.ru/20241213/mid-1989013390.html
сша
китай
айова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, си цзиньпин, в мире, айова
США, Китай, Си Цзиньпин, В мире, Айова
Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США
Си Цзиньпин заявил, что КНР и США могут стать партнерами и друзьями
ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее глава КНР
отправил поздравительные открытки в честь предстоящего праздника Весны, также известного как Китайский Новый год, "друзьям из штата Айова". В поздравлении Си Цзиньпин
отметил, что 40 лет назад посетил штат США Айова
, в котором получил теплый прием, который до сих пор свеж в памяти.
"Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", - говорится в тексте поздравления, который в понедельник распространил телеканал.
Глава КНР также выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.
Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 29 января. Согласно восточному календарю, начнется год Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года.
Ранее делегация из штата Айова, в которую вошли, в частности, преподаватели и студенты, посетила Китай. Во время поездки они совместно отправили новогоднюю открытку Си Цзиньпину.