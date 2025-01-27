https://ria.ru/20250127/knr-1995695330.html

Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США

Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США - РИА Новости, 27.01.2025

Си Цзиньпин оценил возможность стать партнерами с США

Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:45:00+03:00

2025-01-27T13:45:00+03:00

2025-01-27T13:57:00+03:00

сша

китай

си цзиньпин

в мире

айова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg

ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Ранее глава КНР отправил поздравительные открытки в честь предстоящего праздника Весны, также известного как Китайский Новый год, "друзьям из штата Айова". В поздравлении Си Цзиньпин отметил, что 40 лет назад посетил штат США Айова, в котором получил теплый прием, который до сих пор свеж в памяти."Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", - говорится в тексте поздравления, который в понедельник распространил телеканал.Глава КНР также выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.Чуньцзе, или Праздник весны, наступит в ночь на 29 января. Согласно восточному календарю, начнется год Деревянной Змеи, который продлится до 16 февраля 2026 года.Ранее делегация из штата Айова, в которую вошли, в частности, преподаватели и студенты, посетила Китай. Во время поездки они совместно отправили новогоднюю открытку Си Цзиньпину.

https://ria.ru/20250124/tayvan-1995387166.html

https://ria.ru/20241213/mid-1989013390.html

сша

китай

айова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, си цзиньпин, в мире, айова