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Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске - РИА Новости, 27.01.2025
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Омская область
 
10:57 27.01.2025 (обновлено: 11:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/khotsenko-1995660603.html
Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске
Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске - РИА Новости, 27.01.2025
Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске
Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:57:00+03:00
2025-01-27T11:01:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Медкомплекс открыт в новом четырехэтажном здании в микрорайоне Восточный в Омске, где проживают около 30 тысяч человек, в том числе порядка 5 тысяч детей. Там размещена взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену. Поликлиники комплекса оснащены новым оборудованием по современным стандартам оказания медицинской помощи. На открытии присутствовали губернатор региона Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. "В новом комплексе созданы сразу два медицинских учреждения - взрослая и детская поликлиники. Это стало возможно благодаря президентскому национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого много различных объектов мы отремонтировали и построили. С этого года начинаются новые национальные проекты — "Продолжительная активная жизнь" и "Семья". Уверен, что мы еще больше объектов приведем в порядок", - сказал Виталий Хоценко. Для медучреждения приобретены современные аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевтическое и другое оборудование. Поликлиники уже начали принимать первых пациентов.
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске

Губернатор Хоценко открыл современный медицинский комплекс в Омске

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске
Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Медкомплекс открыт в новом четырехэтажном здании в микрорайоне Восточный в Омске, где проживают около 30 тысяч человек, в том числе порядка 5 тысяч детей. Там размещена взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену. Поликлиники комплекса оснащены новым оборудованием по современным стандартам оказания медицинской помощи. На открытии присутствовали губернатор региона Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСовременный медицинский комплекс в Омске
Современный медицинский комплекс в Омске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Современный медицинский комплекс в Омске
"В новом комплексе созданы сразу два медицинских учреждения - взрослая и детская поликлиники. Это стало возможно благодаря президентскому национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого много различных объектов мы отремонтировали и построили. С этого года начинаются новые национальные проекты — "Продолжительная активная жизнь" и "Семья". Уверен, что мы еще больше объектов приведем в порядок", - сказал Виталий Хоценко.
Для медучреждения приобретены современные аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевтическое и другое оборудование. Поликлиники уже начали принимать первых пациентов.
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