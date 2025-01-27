https://ria.ru/20250127/khotsenko-1995660603.html

Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске

Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске - РИА Новости, 27.01.2025

Губернатор Хоценко открыл медицинский комплекс в Омске

Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:57:00+03:00

2025-01-27T10:57:00+03:00

2025-01-27T11:01:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко открыл современный медицинский комплекс для взрослых и детей в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Медкомплекс открыт в новом четырехэтажном здании в микрорайоне Восточный в Омске, где проживают около 30 тысяч человек, в том числе порядка 5 тысяч детей. Там размещена взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену. Поликлиники комплекса оснащены новым оборудованием по современным стандартам оказания медицинской помощи. На открытии присутствовали губернатор региона Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. "В новом комплексе созданы сразу два медицинских учреждения - взрослая и детская поликлиники. Это стало возможно благодаря президентскому национальному проекту "Здравоохранение", в рамках которого много различных объектов мы отремонтировали и построили. С этого года начинаются новые национальные проекты — "Продолжительная активная жизнь" и "Семья". Уверен, что мы еще больше объектов приведем в порядок", - сказал Виталий Хоценко. Для медучреждения приобретены современные аппараты УЗИ, электрокардиографы, физиотерапевтическое и другое оборудование. Поликлиники уже начали принимать первых пациентов.

https://ria.ru/20250123/khotsenko-1995081163.html

омская область

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омская область, виталий хоценко