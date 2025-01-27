Российские дипломаты в Словакии почтили память жертв Холокоста
Российские дипломаты возложили венок в Братиславе в память о жертвах Холокоста
© Фото : Посольство России в Словакии/TelegramРоссийские дипломаты в Словакии почтили память жертв Холокоста, возложив венок у мемориала в Братиславе
Российские дипломаты в Словакии почтили память жертв Холокоста, возложив венок у мемориала в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 27 янв — РИА Новости. Российские дипломаты в Словакии почтили память жертв Холокоста, возложив венок у мемориала в Братиславе, сообщили в посольстве РФ.
"Двадцать седьмого января, в установленный ООН Международный день памяти жертв Холокоста, дипломаты посольства России в Словакии возложили венок у мемориала Холокоста в Братиславе. В этот день 80 лет назад в ходе кровопролитных боев Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), в котором фашисты истребили свыше 1,5 миллионов человек, в том числе многие десятки тысяч граждан Словакии – прежде всего евреев, но также цыган, представителей славянских и других народов Европы", - говорится в сообщении российского посольства.
В посольстве напомнили, что "победа во Второй мировой войне, решающий вклад в которую внес СССР, спасла мир от "коричневой чумы".
"Однако спустя почти 80 лет фашизм вновь поднял голову. В странах Европы сносятся памятники советским солдатам-освободителям. По улицам прибалтийских городов маршируют ветераны СС и их последователи. На Украине на государственном уровне прославляются Степан Бандера и Роман Шухевич, приспешники которых принимали активное участие в убийствах мирного населения, в том числе на востоке Словакии; в подавлении Словацкого национального восстания", - отметили в дипмиссии.
По мнению дипломатов, все это происходит при попустительстве стран Запада, которые в декабре 2024 года на Генассамблее ООН в очередной раз проголосовали против резолюции "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
"Сегодня, как никогда, важно сохранять и передавать молодому поколению историческую правду о преступлениях фашистов и их коллаборационистов, о миллионах людей, убитых ими в газовых камерах, в лагерях смерти, гетто, а также и о тех, кто положил конец нацистским преступлениям и ценой своей жизни заплатил за нашу свободу – бойцах Красной Армии, солдатах других стран антигитлеровской коалиции, борцах Сопротивления", - подчеркнули в посольстве РФ.