https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html

Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд

Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд - РИА Новости, 27.01.2025

Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд

Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:03:00+03:00

2025-01-27T15:03:00+03:00

2025-01-27T15:03:00+03:00

происшествия

россия

ульяновск

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

главное управление обустройства войск

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества... Установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организации преступного сообщества или участии в нем. По данным следствия, не ранее 2013 года организатор и участники ради получения нелегального дохода создали преступное сообщество для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансов, "причиняя существенный вред охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа". Так, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в одной из иркутских военных частей и строительство объектов военного городка в Ульяновске. Отмечается, что фирме в качестве аванса по договорам генподрядчиком были перечислены деньги. Подчеркивается, что фигуранты дела заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислили средства, которые присвоили и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров. Как рассказали в СК, деятельность преступного сообщества велась в 20 российских регионах, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.

https://ria.ru/20250120/khischenie-1994625914.html

https://ria.ru/20250116/khischenie-1993983736.html

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происшествия, россия, ульяновск, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск