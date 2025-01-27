Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд
Дело о хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах РФ направили в суд Москвы
Статуя богини правосудия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества... Установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организации преступного сообщества или участии в нем.
По данным следствия, не ранее 2013 года организатор и участники ради получения нелегального дохода создали преступное сообщество для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансов, "причиняя существенный вред охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа".
Так, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в одной из иркутских военных частей и строительство объектов военного городка в Ульяновске. Отмечается, что фирме в качестве аванса по договорам генподрядчиком были перечислены деньги.
Подчеркивается, что фигуранты дела заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислили средства, которые присвоили и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров. Как рассказали в СК, деятельность преступного сообщества велась в 20 российских регионах, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.
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