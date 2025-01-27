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Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд - РИА Новости, 27.01.2025
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15:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html
Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд
Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд - РИА Новости, 27.01.2025
Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд
Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:03:00+03:00
2025-01-27T15:03:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
главное управление обустройства войск
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества... Установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организации преступного сообщества или участии в нем. По данным следствия, не ранее 2013 года организатор и участники ради получения нелегального дохода создали преступное сообщество для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансов, "причиняя существенный вред охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа". Так, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в одной из иркутских военных частей и строительство объектов военного городка в Ульяновске. Отмечается, что фирме в качестве аванса по договорам генподрядчиком были перечислены деньги. Подчеркивается, что фигуранты дела заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислили средства, которые присвоили и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров. Как рассказали в СК, деятельность преступного сообщества велась в 20 российских регионах, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.
https://ria.ru/20250120/khischenie-1994625914.html
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происшествия, россия, ульяновск, севастополь, следственный комитет россии (ск рф), главное управление обустройства войск
Происшествия, Россия, Ульяновск, Севастополь, Следственный комитет России (СК РФ), Главное управление обустройства войск
Дело о хищениях на гособоронзаказе в 20 регионах РФ направили в суд

Дело о хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах РФ направили в суд Москвы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело гендиректора фирмы и еще возьми фигурантов, обвиняемых в хищениях на оборонных контрактах в 20 регионах России, направлено в московский суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества... Установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также организации преступного сообщества или участии в нем.
По данным следствия, не ранее 2013 года организатор и участники ради получения нелегального дохода создали преступное сообщество для совершения преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансов, "причиняя существенный вред охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа".
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Так, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры по реконструкции многоквартирного дома в одной из иркутских военных частей и строительство объектов военного городка в Ульяновске. Отмечается, что фирме в качестве аванса по договорам генподрядчиком были перечислены деньги.
Подчеркивается, что фигуранты дела заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юрлицами и перечислили средства, которые присвоили и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров. Как рассказали в СК, деятельность преступного сообщества велась в 20 российских регионах, в том числе в Севастополе, Московской и Смоленской областях.
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