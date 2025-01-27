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Испания увеличила военные расходы за последнее десятилетие - РИА Новости, 27.01.2025
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23:53 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ispaniya-1995806273.html
Испания увеличила военные расходы за последнее десятилетие
Испания увеличила военные расходы за последнее десятилетие - РИА Новости, 27.01.2025
Испания увеличила военные расходы за последнее десятилетие
Правительство Испании увеличило военные расходы на 70% за последнее десятилетие, говорится в пресс-релизе властей королевства, распространенном в понедельник... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:53:00+03:00
2025-01-27T23:53:00+03:00
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МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Правительство Испании увеличило военные расходы на 70% за последнее десятилетие, говорится в пресс-релизе властей королевства, распространенном в понедельник после встречи премьер-министра страны Педро Санчеса и генсека НАТО Марка Рютте в Мадриде. "Премьер-министр подчеркнул, что за последнее десятилетие Испания увеличила расходы на оборону на 70%, став третьей страной-союзницей, которая увеличила их больше всех", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время встречи Санчес подчеркнул важность того, чтобы НАТО продолжала укреплять стратегическое и взаимодополняющее партнерство с Европейским союзом, учитывая, что 23 из 32 союзников входят в ЕС. Кроме того, отмечается, что Испания является ведущей страной по доле расходов на оборону среди стран-членов НАТО, тратя почти в десять раз больше, чем союзники в среднем.
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в мире, испания, мадрид, педро санчес, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, Испания, Мадрид, Педро Санчес, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
Испания увеличила военные расходы за последнее десятилетие

Испания увеличила военные расходы на 70% за последнее десятилетие

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 27 янв – РИА Новости. Правительство Испании увеличило военные расходы на 70% за последнее десятилетие, говорится в пресс-релизе властей королевства, распространенном в понедельник после встречи премьер-министра страны Педро Санчеса и генсека НАТО Марка Рютте в Мадриде.
«
"Премьер-министр подчеркнул, что за последнее десятилетие Испания увеличила расходы на оборону на 70%, став третьей страной-союзницей, которая увеличила их больше всех", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи Санчес подчеркнул важность того, чтобы НАТО продолжала укреплять стратегическое и взаимодополняющее партнерство с Европейским союзом, учитывая, что 23 из 32 союзников входят в ЕС. Кроме того, отмечается, что Испания является ведущей страной по доле расходов на оборону среди стран-членов НАТО, тратя почти в десять раз больше, чем союзники в среднем.
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В миреИспанияМадридПедро СанчесМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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