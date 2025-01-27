https://ria.ru/20250127/iran-1995772858.html

В МИД Ирана заявили о провале политики давления США на страну

В МИД Ирана заявили о провале политики давления США на страну - РИА Новости, 27.01.2025

В МИД Ирана заявили о провале политики давления США на страну

Политика максимального давления США в отношении Ирана, проводившаяся во время первого президентского срока Дональда Трампа, провалилась, заявил помощник главы... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:12:00+03:00

2025-01-27T18:12:00+03:00

2025-01-27T18:12:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости. Политика максимального давления США в отношении Ирана, проводившаяся во время первого президентского срока Дональда Трампа, провалилась, заявил помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи. "Трамп во время своего первого президентского срока воображал, что сможет через политику максимального давления и выход из СВПД навязать Ирану свои требования, но в действительности этого не произошло. У них даже была иллюзия того, что спустя несколько месяцев после выхода США из СВПД и продолжения давления Иран присмиреет и согласится заключить сделку по их требованиям. Как уже было показано, так не произошло, и такое положение дел свидетельствует о провале политики максимального давления в отношении Ирана", – передает его слова агентство ISNA. Ранее портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщал, что экс-президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с экс-советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечали источники издания. Ранее замглавы МИД Иран по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Инициированная за неделю до переговоров Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Натанзе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241107/cnn-1982379982.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995246181.html

https://ria.ru/20250120/iran-1994678750.html

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в мире, иран, сша, великобритания, дональд трамп, рафаэль гросси, маджид тахт-раванчи, магатэ