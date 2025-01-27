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ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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21:43 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/igil-1995797409.html
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ
Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:43:00+03:00
2025-01-27T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 20 нигерийских военных, передает агентство Рейтер. Агентство сообщало о гибели нигерийских военнослужащих в воскресенье. Отмечалось, что нападение произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил Рейтер, что военные были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов, в ходе них также были ранены несколько военнослужащих. &quot;Исламское государство&quot;* взяло на себя ответственность за пятничное нападение на нигерийских военнослужащих, в ходе которого были убиты по меньшей мере 20 солдат&quot;, - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление группировки.** Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, россия, борно , нигерия, исламское государство*
В мире, Россия, Борно , Нигерия, Исламское государство*
ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на военную базу в Нигерии

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 20 нигерийских военных, передает агентство Рейтер.
Агентство сообщало о гибели нигерийских военнослужащих в воскресенье. Отмечалось, что нападение произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил Рейтер, что военные были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов, в ходе них также были ранены несколько военнослужащих.
«

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за пятничное нападение на нигерийских военнослужащих, в ходе которого были убиты по меньшей мере 20 солдат", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление группировки.

** Запрещенная в России террористическая группировка.
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