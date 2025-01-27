https://ria.ru/20250127/igil-1995797409.html

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на базу в Нигерии, пишут СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T21:43:00+03:00

2025-01-27T21:43:00+03:00

2025-01-27T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости/Прайм. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) взяла на себя ответственность за нападение на военную базу в штате Борно на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 20 нигерийских военных, передает агентство Рейтер. Агентство сообщало о гибели нигерийских военнослужащих в воскресенье. Отмечалось, что нападение произошло в пятницу. Один из военных, выживших при нападении, заявил Рейтер, что военные были застигнуты врасплох, а вооруженные столкновения длились более трех часов, в ходе них также были ранены несколько военнослужащих. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за пятничное нападение на нигерийских военнослужащих, в ходе которого были убиты по меньшей мере 20 солдат", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление группировки.** Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241212/afganistan-1988714627.html

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в мире, россия, борно , нигерия, исламское государство*