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В Совфеде призвали Грузию принять меры против экс-президента Зурабишвили - РИА Новости, 27.01.2025
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16:11 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/gruziya-1995732376.html
В Совфеде призвали Грузию принять меры против экс-президента Зурабишвили
В Совфеде призвали Грузию принять меры против экс-президента Зурабишвили - РИА Новости, 27.01.2025
В Совфеде призвали Грузию принять меры против экс-президента Зурабишвили
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили считает свою страну местом для исполнения желаний спецслужб Запада, власти Грузии должны запретить ей въезд в страну,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:11:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
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южная осетия
россия
саломе зурабишвили
владимир джабаров
дональд трамп
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили считает свою страну местом для исполнения желаний спецслужб Запада, власти Грузии должны запретить ей въезд в страну, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Зурабишвили ранее попросила президента США Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России, пишет The Hill. "Грузинские власти должны разобраться с бывшим лидером, чтобы народ начал их уважать. Закрыть въезд на территорию Грузии или поместить по соседству с (экс-президентом Грузии Михаилом - ред.) Саакашвили (ныне находящемся в тюрьме - ред.). В противном случае Зурабишвили продолжит оббивать пороги европейских приемных и жаловаться на (якобы - ред.) оккупацию Грузии Россией", - написал он в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Зурабишвили "переступила грань дозволенного, обратившись к Трампу с просьбой защитить Грузию от России". "Это выходка человека, который считает Грузию не родиной, а страной, где можно получить карьерное место, получать зарплату, исполнять желания западных спецслужб", - констатировал Джабаров. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами. На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
https://ria.ru/20250127/zurabishvili--1995637884.html
https://ria.ru/20250112/zurabishvili-1993306730.html
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грузия, южная осетия, россия, саломе зурабишвили, владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, в мире
Грузия, Южная Осетия, Россия, Саломе Зурабишвили, Владимир Джабаров, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде призвали Грузию принять меры против экс-президента Зурабишвили

Сенатор РФ Джабаров призвал властей Грузии запретить Зурабишвили въезд в страну

© AP Photo / Mindaugas KulbisЭкс-президент Грузии Саломе Зурабишвили
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили считает свою страну местом для исполнения желаний спецслужб Запада, власти Грузии должны запретить ей въезд в страну, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Зурабишвили ранее попросила президента США Дональда Трампа заняться ее страной, чтобы навредить России, пишет The Hill.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Зурабишвили обратилась к Трампу с посланием из-за России
Вчера, 09:40
«
"Грузинские власти должны разобраться с бывшим лидером, чтобы народ начал их уважать. Закрыть въезд на территорию Грузии или поместить по соседству с (экс-президентом Грузии Михаилом - ред.) Саакашвили (ныне находящемся в тюрьме - ред.). В противном случае Зурабишвили продолжит оббивать пороги европейских приемных и жаловаться на (якобы - ред.) оккупацию Грузии Россией", - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Зурабишвили "переступила грань дозволенного, обратившись к Трампу с просьбой защитить Грузию от России".
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Западе раскрыли, что Зурабишвили готовит против России
12 января, 04:44
«
"Это выходка человека, который считает Грузию не родиной, а страной, где можно получить карьерное место, получать зарплату, исполнять желания западных спецслужб", - констатировал Джабаров.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
На Украине раскрыли неожиданное будущее Зеленского и Зурабишвили
11 января, 09:32
На основании Соглашения об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии в республике размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и Южной Осетии. По Соглашению о совместных усилиях в охране государственной границы от 30 апреля 2009 года Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией. В 2017 году Москва и Цхинвал подписали межгосударственное соглашение о вхождении части войск Южной Осетии в состав российской армии, президент РФ Владимир Путин подписал закон о его ратификации в 2018 году.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией так далеко, насколько готовы к этому в Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента
15 января, 11:00
 
ГрузияЮжная ОсетияРоссияСаломе ЗурабишвилиВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФВ мире
 
 
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