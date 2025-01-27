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В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров в интернете - РИА Новости, 27.01.2025
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09:00 27.01.2025 (обновлено: 09:10 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/gosduma-1995630612.html
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров в интернете
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров в интернете - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров в интернете
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:00:00+03:00
2025-01-27T09:10:00+03:00
здоровье - общество
украина
россия
казахстан
петр порошенко
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
wildberries
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас содействовать разработке единой политики маркетплейсов по запрету продажи продовольственных товаров, произведённых на Украине, вне зависимости от декларированного происхождения", - сказано в обращении. Как рассказал РИА Новости Гусев, на популярных маркетплейсах Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" были обнаружены украинские конфеты, и они продаются, несмотря на запреты правительства РФ и Роспотребнадзора. "Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано - Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение", - рассказал депутат Госдумы. Он отметил, что компания Roshen принадлежит бывшему президенту Украины и главе оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, и средства из доходов от продажи конфет могут использоваться для финансирования ВСУ через налоги или пожертвования. По словам парламентария, это обстоятельство вызывает серьезные опасения относительно возможного финансирования терроризма. Гусев добавил, что есть вопросы к безопасности продукции, так как около 30 видов сладостей подозреваются в содержании бензопирена - токсичного вещества, запрещенного к продаже в России, а это вещество представляет угрозу здоровью потребителей. Кроме того, он направил обращения в Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" с просьбой инициировать проверку и, в случае подтверждения вышеуказанных фактов, оперативно удалить указанные товары из ассортимента. Также он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, попросив провести проверку и изъять товары из ассортимента в случае подтверждения нарушений, документ также имеется в распоряжении агентства. "Необходимо провести проверку. Если факты подтвердятся, следует немедленно изъять товары из ассортимента. Ждем оперативной реакции от маркетплейсов. Призываем Роспотребнадзор проверить законность и безопасность сладостей. Также важно разработать единую политику и план действий, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал депутат Госдумы.
https://ria.ru/20240701/aktsii-1956537263.html
https://ria.ru/20240806/wildberries--1964431168.html
https://ria.ru/20240411/sotrudniki-1939200937.html
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здоровье - общество, украина, россия, казахстан, петр порошенко, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), wildberries, ozon
Здоровье - Общество, Украина, Россия, Казахстан, Петр Порошенко, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Wildberries, Ozon
В Госдуме предложили запретить продажу украинских товаров в интернете

Депутат Гусев призвал остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Гусев
Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дмитрий Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас содействовать разработке единой политики маркетплейсов по запрету продажи продовольственных товаров, произведённых на Украине, вне зависимости от декларированного происхождения", - сказано в обращении.
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Как рассказал РИА Новости Гусев, на популярных маркетплейсах Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" были обнаружены украинские конфеты, и они продаются, несмотря на запреты правительства РФ и Роспотребнадзора.
"Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах черным по белому написано - Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение", - рассказал депутат Госдумы.
Он отметил, что компания Roshen принадлежит бывшему президенту Украины и главе оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, и средства из доходов от продажи конфет могут использоваться для финансирования ВСУ через налоги или пожертвования. По словам парламентария, это обстоятельство вызывает серьезные опасения относительно возможного финансирования терроризма.
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Гусев добавил, что есть вопросы к безопасности продукции, так как около 30 видов сладостей подозреваются в содержании бензопирена - токсичного вещества, запрещенного к продаже в России, а это вещество представляет угрозу здоровью потребителей.
Кроме того, он направил обращения в Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" с просьбой инициировать проверку и, в случае подтверждения вышеуказанных фактов, оперативно удалить указанные товары из ассортимента.
Также он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, попросив провести проверку и изъять товары из ассортимента в случае подтверждения нарушений, документ также имеется в распоряжении агентства.
"Необходимо провести проверку. Если факты подтвердятся, следует немедленно изъять товары из ассортимента. Ждем оперативной реакции от маркетплейсов. Призываем Роспотребнадзор проверить законность и безопасность сладостей. Также важно разработать единую политику и план действий, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал депутат Госдумы.
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