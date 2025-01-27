https://ria.ru/20250127/gaz-1995650363.html

В Раде увидели странную деталь в заявлении Зеленского по транзиту газа

В Раде увидели странную деталь в заявлении Зеленского по транзиту газа - РИА Новости, 27.01.2025

В Раде увидели странную деталь в заявлении Зеленского по транзиту газа

Через украинский трубопровод физически не может проходить азербайджанский газ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:33:00+03:00

2025-01-27T10:33:00+03:00

2025-01-27T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Через украинский трубопровод физически не может проходить азербайджанский газ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Очевидно, что никакого такого газа в украинской трубе быть не может — может быть только российский. Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам", — написал он.Политик добавил, что Владимир Зеленский в очередной раз всех обманул.На прошлой неделе глава киевского режима на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Венгрию.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20250127/rossiya-1995638971.html

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россия

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азербайджан

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, азербайджан, александр дубинский